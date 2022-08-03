Американский профессор: надежды на окончательную демилитаризацию России нереальны

Украина при поддержке Запада должна добиваться прекращения огня и вести переговоры о перемирии с Россией. Это необходимо сделать, поскольку через полгода переговорные позиции Киева можгут ослабнуть. Такого мнения придерживает Чарльз А. Купчан, профессор Джорджтаунского университета и старший эксперт Совета по международным отношениям.

В интервью LRT.lt Купчан сказал, что полностью вытеснить российские войска с украинской территории не удастся. Также нереалистично надеяться, что Россию можно ослабить до такой степени, что она больше не сможет нападать на своих соседей, подчеркивает аналитик, работавший в администрациях Барака Обамы и Билла Клинтона, а также в Государственном департаменте.

- В одной из своих статей вы утверждаете, что переговоры были бы хорошим способом положить конец войне в Украине, хотя это не помогло бы умиротворить России. Как, по-вашему, могут проходить подобные переговоры и как избежать победы Кремля?

- Я думаю, что война пока будет продолжаться и что цена боевых действий остается высокой для обеих сторон, а также для многих регионов мира, которые страдают от последствий этой войны. Поэтому я считаю, что имеет смысл попытаться рано или поздно прекратить боевые действия и двигаться в направлении прекращения огня, чтобы убийства прекратились.

Как только прекращение огня будет достигнуто, вы начинаете понимать, что будет дальше. И, как следствие, вы начинаете переговоры о будущем территорий в Украине, которые оккупированы Россия.

Возможно, нам придется позволить войне продолжаться, пока не возникнет некий тупик. Возможно, украинцы добьются определенного успеха, отвоевав часть территории в Херсоне и вокруг него, возможно, им удастся отвоевать часть территории в Луганске и Донецке. Я не считаю, что Украина способна сегодня или завтра одержать победу, под которой я подразумеваю изгнание России со всей территории и восстановление ее территориального суверенитета.

Если это так, тогда имеет смысл скорее перейти к прекращению огня. И решать вопрос о территориях за столом переговоров, а не на поле боя.

- Как вы думаете, какую роль должен и может сыграть Запад? Должны ли там каким-то образом подтолкнуть украинскую сторону к столу переговоров?

- Один из вопросов, который стоит на повестке дня - как укрепить позиции Украины. Чтобы Украина села за стол переговоров в максимально сильной позиции. И оружие, которое поступает в Украину, укрепит ее позиции. Насколько они укрепят Украину, еще предстоит выяснить. Я думаю, что неясно, на чьей стороне время - потому что я действительно беспокоюсь о стойкости коалиции, которая поддерживает Украину.

Как вы знаете, итальянское правительство распалось. Здесь, в Соединенных Штатах, мы приближаемся к промежуточным выборам. И вы можете увидеть усиление республиканцев, идущих под лозунгом "Америка прежде всего". Поэтому, по моей оценке, у Украины, вероятно, будет больше веса за столом переговоров сейчас, чем через полгода. Запад должен поддержать Украину, если и когда такие переговоры начнутся".

Я думаю, что мы уже видели на примере сделки по вывозу зерна из черноморских портов, что третьи стороны могут сыграть важную роль. Мы видели, как ООН и турки сыграли решающую роль, посредничая при заключении этого договора.

Поэтому я думаю, что необходимы переговоры между США и Украиной, между США и их союзниками и Украиной. Необходимо обсудить, когда и при каких обстоятельствах следует добиваться прекращения огня и переключиться с продолжения войны на перемирие и последующие переговоры о территории.

Война России против Украины / AP nuotr.

- Как можно было бы подтолкнуть российскую сторону к столу переговоров? Считаете ли вы, что эта договоренность по зерну была признаком того, что можно поддерживать контакты и вести переговоры?

- Я думаю, что сделка по зерну - это потенциальный первый шаг. Она показывает, что дипломатия не бесполезна. С другой стороны, это сделка, которую еще предстоит реализовать. Мы не знаем, будет ли она реализована и когда. Мы знаем, что вскоре после подписания сделки Россия атаковала некоторые объекты в районе Одесского порта. Так что давайте подождем и посмотрим, как пойдет дело.

Но я считаю, что каналы связи должны оставаться открытыми. И тот факт, что украинцы и россияне разговаривают при посредничестве ООН и Турции, на мой взгляд, является хорошим знаком. Вы помните, что в начале войны был проведен ряд бесед между российскими и украинскими официальными лицами. Я думаю, что эти беседы должны продолжаться.

Судно с зерном в Одессе / AP nuotr.

Я не наивен в смысле веры в успех этих переговоров. Когда Россия посылает войска к своим соседям, то, как правило, остается там на очень долгое время. И, как следствие, я думаю, что наиболее вероятным результатом будет новый замороженный конфликт. Россия будет удерживать некоторые территории, которые сейчас захватывает, а затем возникнет непростая патовая ситуация.

Однако я думаю, что предпочтительнее было бы двигаться в направлении прекращения огня и урегулирования путем переговоров. Переговоры более стабильны, чем замороженные конфликты.

- Как мы можем быть уверены, что Россия будет придерживаться соглашения, а не просто подождет пять лет и снова нападет?

- Ну, гарантировать это невозможно. Мы с относительной уверенностью можем утверждать, что русские не держат своего слова. Они сказали, что не собираются нападать на Украину, но напали. Они подписали Будапештский меморандум 1994 года, который оказался бесполезным. Поэтому я думаю, что нужно было бы получить ряд гарантий безопасности от западных держав, что они поддержат суверенитет Украины и помогут украинцам защитить себя.

Другими словами, это некая форма вооруженного нейтралитета. В этом случае Украина, вероятно, не станет членом НАТО, но будет вооружена и поддержана странами НАТО на пути к членству в ЕС и получению суверенитета над как можно большей частью своей территории.

Но ожидаю ли я, что в ближайшее время Украина получит официальные гарантии безопасности? Нет.

- А что вы скажете о позиции американских чиновников, согласно которой Россия должна быть ослаблена до такой степени, чтобы Москва не смогла ни на кого напасть. Возможно ли это, либо благодаря поддержке Запада, либо силами самой Украины?

- Я думаю, что это война в значительной степени является самооборонной для России. Санкции наносят ущерб российской экономике, тысячи россиян гибнут и получают ранения. Россия находится в такой изоляции на мировой арене, в какой она, пожалуй, никогда не была. Чтобы Владимир Путин мог ездить за границу и быть хорошо принятым, знаете, куда ему нужно поехать? В Тегеран, страну, которая уже находится в международной изоляции.

Так что эта война не на руку России, я думаю, что на каком-то уровне Россия уже потерпела стратегическое поражение. Ее первоначальное вторжение было заблокировано, и, хотя многие страны мира не применяют санкции, они понимают, что Россия совершила беспардонный акт агрессии.

Считаю ли я, что реально ослабить Россию настолько, чтобы она никогда не смогла применить силу против своих соседей? Нет, это нереально. Независимо от того, как закончится эта война, Россия сохранит значительный военный потенциал. Россия - очень большая страна. Я думаю, надежды на то, что Россия каким-то образом окончательно демилитаризуется, не реалистичны.