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2022.08.03 08:55

В Висагинасе растет спрос на социальное жилье - в нем нуждаются как украинцы, так и местные жители

LRT.lt РС
LRT.lt, Русская служба Радио LRT 2022.08.03 08:55
Висагинас
Висагинас / E. Genio/LRT nuotr.

Социальным жильем в Висагинасе пользуются как местные жители, так и украинцы. Однако последних расселяют не только в социальные квартиры, но также и в другие специально подготовленные для проживания помещения.

Директор администрации Висагинского самоуправления Виргиниюс Букаускас в интервью русской службы Радио ЛРТ рассказал, с какими трудностями столкнулась администрация города при расселении украинских беженцев.

"Первые беженцы прибыли в Висагинас в начале войны. Большинство из них прибыли не с волонтерскими организациями, а сами, к своим родственникам и друзьям. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы беженцы комфортно себя чувствовали в нашем городе", – сказал Виргиниюс Букаускас.

Также он добавил, что для беженцев было выделено помещение оздоровительного комплекса Висагинской атомной электростанции, которое сейчас принадлежит самоуправлению. В этот комплекс входит две гостиницы и хостел. Для украинцев создали отдельную очередь, чтобы ускорить процедуру подачи документов и заключения договоров на аренду жилплощади. Кроме того, многие жители города сами предложили помощь в размещении беженцев с Украины в своих домах и квартирах.

"Сейчас муниципалитет не чувствует на себе большой нагрузки, так как большая часть помещений уже освободились", – отметил Букаускас.

Некоторым беженцам некуда возвращаться

Висагинас
Висагинас / Shutterstock

Что касается социального жилья, то некоторые комнаты были предложены беженцам из Украины, но в большинстве случаев там живут местные жители. Спрос на социальное жилье в Висагинасе растет. За последние два года очередь выросла в два раза, на сегодняшний день очередь на такое жилье составляет 213 человек.

Сейчас существует специальная программа, по которой люди, прожившие в социальной квартире более 5 лет, имеют право выкупить ее по рыночной цене. Эти деньги накапливаются в Фонде по улучшению социального жилья.

"На деньги из этого фонда должны быть выполнены работы по переоборудованию квартир в социальное жилье до конца этого года. Надо иметь в виду, что некоторые украинцы вернутся домой и освободят социальное жилье, но есть и такие беженцы, которым просто некуда возвращаться, так как у них в Украине не осталось ни дома, ни имущества", – объяснил Виргиниюс Букаускас.

В Висагинасе для украинцев также созданы условия для изучения литовского языка. Курсы литовского языка в Висагинской службе помощи просвещению для начинающих будут проходить с сентября по декабрь.

В целом поток украинских беженцев в Литву снижается. С 8 августа закрывается пункт регистрации украинских беженцев в Каунасе. Военных беженцев будут принимать только в Алитусе.

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте в интервью LNK сказала, что департамент сейчас получает от граждан Украины по 100-200 новых заявок с просьбой о предоставлении временной защиты, в марте-апреле таких было около 2000. Согласно статистике, в Литве работу нашли 13 000 беженцев из Украины.

Висагинас
Висагинас
# Литва# Беженцы
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