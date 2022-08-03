Ландсбергис о расчетах за Калининградский транзит: Россия хочет создать впечатление давления

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Россия старается создать «впечатление давления» в связи с Калининградским транзитом через Литву, используя интерес СМИ к этой теме.

Он сказал это, комментируя переданную временным поверенным России литовским официальным лицам ноту относительно возможного прекращения расчетов за транзит.

«Ноты приходят часто, но не о всех нотах сообщается в СМИ. (...) Видно, что есть некоторая возможность создать впечатление давления, используя и ваш интерес, давления на государство», - заявил Ландсбергис во вторник журналистам в Вильнюсе.

Ноту передал Министерству иностранных дел Литвы на прошлой неделе временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

Дипломат заявил государственному телеканалу «Россия 24», что операторы, пользующиеся услугами Литовских железных дорог в России, должны оплачивать перевозку грузов, а Вильнюс замкнул все эти платежи на единственный банк Siauliu bankas, который с сентября больше не будет осуществлять операции с Россией.

Ландсбергис не стал комментировать содержание ноты и будущее транзита.

"Ноту мы получили, прочитали и передали нашим коллегам в Министерствo транспорта и коммуникаций в соответствии с их компетенцией", - сказал глава литовской дипломатии.

В Минтрансе также пока не комментируют, как будет осуществляться транзит. На прошлой неделе пресс-секретарь министра Марюса Скуодиса Габриэле Василяускайте сообщила BNS, что «перевозка товаров в Калининград осуществляется в установленном порядке согласно документам Евросоюза, регулирующим санкции, в том числе и платежи за транзит».

Ранее Siauliu bankas объявил, что с 15 августа больше не будет осуществлять платежи в российских рублях вне зависимости от страны-получателя, а с 1 сентября - платежи в/из России и Беларуси в любой валюте.

В то же время на сайте Siauliu bankas указано, что «исключения из осуществления платежей по предварительному согласованию могут применяться к таким случаям, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения государственных функций».

Другие крупные литовские банки: Swedbank, SEB и Luminor, - уже какое-то время не обслуживают платежи между Литвой и Россией и Беларусью.