Специальная радиопередача на русском языке из Висагинаса: 47 лет городу энергетиков

Редакция передач для национальных общин продолжает транслировать специальные передачи из разных городов Литвы. На этот раз передача на русском языке будет посвящена празднующему дни города Висагинасу. Передачу можно будет услышать в прямом эфире в среду, 2 августа, в 16:05 на волнах РАДИО ЛРТ.

Специальная получасовая передача с видеотрансляцией будет идти с площади на улице Ветерану в центре Висагинаса. Передачу будет вести журналист Русской службы РАДИО ЛРТ Александр Двоеглазов.

6 августа Висагинас отметит свое 47-летие, однако город оживился гораздо раньше: 27 июля стартовал Фестиваль пространств Висагинаса — международное профессиональное арт-мероприятие, в программе которого сочетаются классические жанры, современное искусство, экспериментальные формы, уличная культура, джаз, рок, выставки и инсталляции.

Гостями передачи станут руководитель Висагинского центра культуры Аудронис Имбрасас и хореограф, танцор Антон Овчинников, который представил созданный во время войны танцевальный фильм «Монохром».

Висагинас / Shutterstock

Также вместе с украинкой Александрой Руденко будут обсуждаться успехи висагинских абитуриентов в экзамене по математике.

К беседе присоединится и специалист по коммуникации из Висагинского центра культуры Оксана Денисенко вместе с участвующим в фестивале висагинским дизайнером, иллюстратором Владимиром Ионовым.

Слушайте прямую трансляцию из Висагинаса в 16:05 на волнах РАДИО ЛРТ, с видеотрансляцией на портале LRT.LT и на странице LRT Новости в Фейсбуке.

Информационные передачи на русском языке ежедневно транслируются на РАДИО LRT после 16-часовых новостей. После полномасштабного вторжения России в Украину, передачи также стала ретранслировать русскоязычная Клайпедская радиостанция «Радуга».