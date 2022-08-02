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2022.08.02 16:54

В Литве задержали груз контрафактных сигарет стоимостью 1,9 млн евро

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.02 16:54
Граница между Литвой, Беларусью и Польшей
Граница между Литвой, Беларусью и Польшей / B. Gerdžiūnas/LRT

Литовские таможенники обнаружили в грузовике контрабандный груз сигарет на сумму 1,86 млн евро, сообщила во вторник Криминальная служба таможни.

В грузовике находилась 1000 коробок (500 000 пачек) белорусских сигарет NZ Gold Super Slim.

По словам должностных лиц, грузовик DAF, которым управлял гражданин Беларуси, прибыл на таможенный пост Райгардас 30 июля в 20 часов вечера. Водитель декларировал, что везет 14,4 тонны вермикулита из Казахстана транзитом через Литву в Германию.

При проверке груза с помощью рентгеновской досмотровой системы были обнаружены контрафактные сигареты, спрятанные под мешками с грузом.

«Стоимость сигарет составляет около 1,86 млн евро», — говорится в сообщении таможни. Водителя задержали на двое суток.

По факту контрабанды начато досудебное расследование, которое ведется прокуратурой Каунасского района.

Решением Каунасского участкового суда в понедельник гражданин Беларуси, управлявший грузовиком, был арестован на два месяца.

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