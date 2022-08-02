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2022.08.02 11:01

В Литве - 2010 новых случаев коронавируса

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.02 11:01
Вильнюс
Вильнюс / D. Umbrasas/LRT

За минувшие сутки в Литве выявлено 2010 новых случаев заражения COVID-19, смертей от коронавируса не зафиксировано, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Впервые коронавирусом заболели 1492 человека, повторно - 496, 20 человек заразились в третий раз, в четвертый - два человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 151 человек, из них 9 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 516,7 случаев.

Хотя бы один раз коронавирусом в стране переболели более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинировано 69,9% жителей.

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