В Литве упрощаются условия трудоустройства иностранцев

В Литве с августа меняются правила трудоустройства иностранцев.

Лицам, ищущим убежища, и нелегально прибывшим иностранцам разрешается трудоустроиться или заниматься самостоятельной деятельностью по прошествии 12 месяцев после их регистрации в Литовской миграционной информационной системе. Эти лица должны получить разрешение Службы занятости.

Иностранцы, завершившие высшее образование в Литве, смогут подать заявление на получение временного вида на жительство в Литве в течение 10 лет, а не двух, как это было до сих пор. Если иностранцу предоставляется временная защита, ему не нужно будет получать решение Службы занятости.

Граждане Украины, члены их семей и лица без гражданства, которые проживали в Украине, но покинули ее из-за военных действий России, не обязаны получать разрешение Службы занятости. Эта льгота будет применяться, если иностранец подает заявление на получение вида на жительство на основании трудоустройства.

За рабочей визой иностранец может обращаться только за границей в дипломатическое представительство Литвы, а за видом на жительство, как и прежде - в Литве.