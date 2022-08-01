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2022.08.01 10:33

Самым популярным политиком остается Науседа, на втором месте - Анушаускас

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.01 10:33
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / L. Balandžio/BNS nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа остается самым популярным политиком Литвы, второе место по-прежнему занимает министр обороны Арвидас Анушаускас, на третьем - лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте, показывают данные опроса, проведенного компанией Vilmorus по заказу Lietuvos rytas и обнародованные в субботу.

Впервые на второе место Анушаускас поднялся в июне и не покидает эту позицию до сих пор.

Как рассказал глава Vilmorus Владас Гайдис, изменения в рейитнге связано с продолжающейся войной России в Украине и известностью политика.

«После войны в Украине он вышел на первый план и продолжает достаточно хорошо реализовывать возможности своей видимости», — сказал социолог.

Согласно данным опроса, 57,2% опрошенных положительно относятся к президенту Науседе (59,2% в июне), к министру обороны Анушаускасу - 44,6% (45,4%), к председателю Литовской социал-демократической партии Блинкявичюте - 43,4% (43,6%).

Занимающему четвертое место главе Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюсу Сквернялису симпатизируют 38,5% опрошенных (37,2% в июне), лидеру партии "Свобода и справедливость" Ремигиюсу Жемайтайтису - 38,1% (37%), спикеру Сейма, председателю Движения либералов Виктории Чмилите-Нильсен - 35,6% (32,6%).

Седьмое место в рейтинговой таблице занимает премьер-министр Ингрида Шимоните с поддержкой 30,4% респондентов (30,4%), далее следуют министр социальной защиты и труда Моника Навицкене с 29,6% (30,2%), мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис с 27,7% (26,2%).

Замыкает десятку самых популярных политиков и общественных деятелей лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис - его положительно оценивают 26,8% опрошенных (25,5%).

Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus провел опрос 15-23 июля, было опрошено 1003 человека. Погрешность результатов опроса составляет 3,1%,

# Литва
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