Науседа: нехватки газа зимой в Литве не будет

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что нехватки газа зимой в Литве не будет, его поставки обеспечивает Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

«Непременно обеспечим, ведь Independence (судно-газохранилище - ред.) — чрезвычайно важный элемент нашей энергетической независимости», — сказал глава страны в минувшую субботу радиостанции Laluna, отвечая на вопрос, обеспечит ли Литва себя газом на холодное время года.

"Мы приняли очень правильные и, главное, своевременные решения, обеспечив независимость от энергоресурсов России", - добавил он.

В конце июня Литва запретила ввоз в страну российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Импорт российского газа в Литву остановлен с апреля.

Между тем российский энергетический гигант «Газпром» в среду резко сократил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток». Поставляемый по газопроводу в настоящее время объем газа соответствует примерно 20% мощности газопровода.

Государства Европейского союза обвиняют Россию в сокращении поставок газа в ответ на западные санкции, введенные против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.