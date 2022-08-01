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2022.08.01 08:42

Науседа: нехватки газа зимой в Литве не будет

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.01 08:42
Газ
Газ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что нехватки газа зимой в Литве не будет, его поставки обеспечивает Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

«Непременно обеспечим, ведь Independence (судно-газохранилище - ред.) — чрезвычайно важный элемент нашей энергетической независимости», — сказал глава страны в минувшую субботу радиостанции Laluna, отвечая на вопрос, обеспечит ли Литва себя газом на холодное время года.

"Мы приняли очень правильные и, главное, своевременные решения, обеспечив независимость от энергоресурсов России", - добавил он.

В конце июня Литва запретила ввоз в страну российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Импорт российского газа в Литву остановлен с апреля.

Между тем российский энергетический гигант «Газпром» в среду резко сократил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток». Поставляемый по газопроводу в настоящее время объем газа соответствует примерно 20% мощности газопровода.

Государства Европейского союза обвиняют Россию в сокращении поставок газа в ответ на западные санкции, введенные против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

# Литва# Россия
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