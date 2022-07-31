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2022.07.31 20:54

Анатолий Чубайс попал в реанимацию, сообщила Ксения Собчак

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.31 20:54
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс / Shutterstock.com

Супруга Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова рассказала о резком ухудшении здоровья экс-главы "Роснано". Об этом в своём телеграм-канале сообщила телеведущая Ксения Собчак.

Cиндром Гийена-Барре представляет собой редкую аутоиммунную болезнь, при развитии которой антитела начинают атаковать миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. Ее повреждение приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях, а в тяжелых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц. Точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций.

В конце марта стало известно, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями и уехал из страны. Об отъезде со ссылкой на источники писало, в частности, агентство Bloomberg. По утверждению издания, Чубайс выразил несогласие с вторжением России в Украину. Увольнение подтвердил агентству "РИА Новости" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом Песков отмечал, что уехал чиновник из России или нет – его личное дело.

67-летний Чубайс был первым заместителем председателя правительства, министром финансов и главой Администрации президента при президенте Борисе Ельцине. Он был одной из ключевых фигур и идеологом приватизации российских предприятий в начале 90-х годов прошлого века.

Радио Свобода

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