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В новой морской доктрине Путин назвал НАТО и США главными угрозами

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.31 18:54
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении морской доктрины. Она вступает в силу в воскресенье, 31 июля.

Путин, принимая военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте, пояснил, что в документе обозначены "границы и зоны национальных интересов России". К ним президент отнёс арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.

Основными угрозами нацбезопасности в документе среди прочих называются рост активности НАТО, стремление США к доминированию в Мировом океане, территориальные претензии ряда государств к Москве, а также информационное и военное давление на Россию для снижения эффективности её морской деятельности.

Впервые морская доктрина была принята в 2001 году. Последний раз документ обновляли летом 2015 года на фоне аннексии Крыма и расширения НАТО.

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