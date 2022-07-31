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Шимоните на церемонии в Мядининкай: Советскую империю до сих пор ежедневно сотрясают конвульсии

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BNS 2022.07.31 12:38
Medininkų tragedijos minėjimas
Medininkų tragedijos minėjimas / D. Umbraso/LRT nuotr.

В воскресенье в Вильнюсском районе, у Мядининкского мемориала, почтили память людей, погибших здесь 31 год назад.

31 июля исполняется 31 год с того дня, как ранним утром на сотрудников Мядининкского пограничного поста, что на границе Литвы и Беларуси, напали боевики советского рижского ОМОНа.

В результате нападения семь таможенников, полицейских и пограничников были застрелены и один серьезно ранен.

По словам президента Гитанаса Науседы, Мядининкская трагедия «увенчала многомесячную террористическую кампанию на границе нашей страны».

«Однако весть об этом чудовищном преступлении, хотя и наполнила нас болью, жалостью и сочувствием к родственникам погибших, не испугала нас. Наоборот, она сплотила Литву», – представил речь лидера страны его советник Дарюс Урбонас.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, когда произошла трагедия в Мядининкай, предполагалось, что «это последние конвульсии советской империи, – очень страшные, очень трагические, болезненные, но последние».

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Однако мы были не правы, – мы видим, что советскую империю сотрясает до сих пор каждый день. (...) Каждый день в Украине гибнут люди: мирные жители, солдаты, полицейские», – сказала премьер-министр.

Первый фактический лидер Литвы, бывший председатель Верховного Совета Витаутас Ландсбергис также подчеркнул, что «Мядининкай сегодня – это вся Украина».

Витаутас Ландсбергис
Витаутас Ландсбергис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В память о погибших сегодня состоится традиционная эстафета Мядининкай-Вильнюс – 35-километровый беговой маршрут, пролегающий от места гибели сотрудников литовских служб до кладбища, где они похоронены.

На кладбище, у места захоронения убитых сотрудников, участники эстафеты в знак памяти и уважения рассыплют горсти земли, принесенные с собой из Мядининкай.

Medininkų tragedijos minėjimas
Ингрида Шимоните
Витаутас Ландсбергис
# Литва# Война в Украине
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