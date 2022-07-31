Хроника путинской войны. В Севастополе утверждают, что беспилотник нанес удар по штабу ЧФ РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 31 июля.

На 158-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 31 июля (время вильнюсское).

08:52

Глава Одесской ОВА: Освобождение Крыма будет происходить эффективнее

Появилась первая реакция украинской стороны на заявление "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева об "атаке" БПЛА на штаб Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России. По словам представителя оперативного штаба Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергея Братчука, речь идет об "откровенной провокации". "Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", - отметил Братчук.

07:45

В штаб Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России прилетел, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат, утверждает в Telegram "губернатор" Севастополя в аннексированном Россией Крыму Михаил Развожаев. По его данным, ранены пять человек. Все праздничные мероприятия по случаю Дня военно-морского флота отменены из соображений безопасности. В Генштабе Украины пока не отреагировали на заявления.

06:40

ISW: Российские военные сосредоточатся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка

Институт изучения войны (ISW) полагает, что российские военные сосредоточатся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка за счет усилий по взятию Северска и Славянска. Российское командование, судя по всему, пытается использовать недавние достижения в Новолуганском районе, чтобы нажать на Бахмут с востока. Их усилия вокруг Донецка, предположительно, направлены на то, чтобы вытеснить украинские силы из-под артиллерийской зоны действия города. Как полагают эксперты ISW, силы РФ также могут иметь цель получить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным референдумам в сентябре.

05:55

У жителей оккупированного российскими войсками Энергодара пропали интернет и мобильная связь, связь глушат также в близлежащих деревнях, пишет местный Telegram-канал Принтер Форт. "Частично работает один из украинских операторов в седьмом микрорайоне на верхних этажах", - указывается в сообщении. В нем также отмечается, что оккупационными властями увеличен комендантский час: "Российские оккупанты, возможно, готовят провокацию против мирного населения. "Власть" перенесла комендантский час с 22.00 на 20.00 и предупреждают о якобы "угрозе обстрела" города со стороны Никополя". По сведениям местных жителей, неподалеку от Энергодара ночью были слышны взрывы.

05:00

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о продолжающихся ночных обстрелах города. "Сегодня целая серия взрывов. Пока имеется информация о "прилетах" в Немышлянский район", - написал он. По предварительной информации, повреждены несколько зданий.

04:25

Россия увеличила корабельную группировку в Черном море: вдоль побережья Крыма в направлении Анапы в настоящее время маневрируют 14 боевых кораблей, сообщает украинское оперативное командование "Юг". "Корабельную группировку враг резко увеличил, очевидно, пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракетобезопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы. На дежурстве и наготове четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного командования, в течение 30 июля на южном направлении убиты 33 российских военных, уничтожены 2 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники и 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

03:30

"Николаев массированно обстреливают", - сообщил николаевский мэр Александр Сенкевич. По его словам, в городе раздаются взрывы, в том числе кассетных снарядов. "Сейчас известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков", - указал городской голова.

02:35

Российские силы обстреляли Никополь Днепропетровской области, сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, не приведя подробностей. По данным "24 канала", было произведено два обстрела; второй - уже после сообщения Евтушенко.

01:40

Украинская авиация нанесла удары на нескольких стратегических направлениях с применением различного ракетно-бомбового вооружения, сообщили в Воздушных силах ВС Украины. По их данным, уничтожены два российских полевых склада боеприпасов, два опорных пункта, до двадцати единиц боевой бронированной техники, дрон "Орлан-10", убиты десятки военных.

00:55

Российское Минобороны заявило, что Москва пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для расследования удара по Волновахской колонии в Еленовке, в результате которого погибли более 50 украинских военнопленных.

00:20

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости эвакуации граждан, которые до сих пор находятся на территории Донбасса. В своем традиционном видеообращении он подчеркнул, что в Донбассе в зонах жестоких боев остаются "сотни тысяч людей, десятки тысяч детей, много кто отказывается уехать, но это действительно нужно сделать".

"Это решение все равно придется принимать. Все равно. Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, тем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Поэтому, если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, а особенно если это семьи с детишками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам – сделайте это", - призвал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что принято правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области, и эвакуированные получат полную помощь и выплаты. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуация должна быть проведена до наступления зимы, поскольку в регионе нарушено газоснабжение.

Хроника событий 30 июля >>>