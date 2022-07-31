Хроника путинской войны. Подоляк: В Еленовке был произведен термобарический взрыв

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 31 июля.

На 158-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 31 июля (время вильнюсское).

16:45

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай заявил, что в оккупированном Россией регионе складывается "катастрофическая гуманитарная ситуация". "Тела погибших с улиц и из-под домов россияне не убрали до сих пор. По Северодонецку распространяется инфекция, вероятно из-за потребления воды из скважин, куда попали продукты разложения", - написал он.

По словам Гайдая, часть Луганской области по-прежнему не находится под контролем российских военных, на оккупированных же территориях "продолжаются карательные меры над теми, кто не согласен с этим режимом".

16:00

Корабли ВМФ РФ в Севастополе (фото из архива) / Wikipedia

Главное управление ВМС Украины отвергло причастность к удару по Севастополю. "На самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника", - заявили в военном ведомстве.

15:42

В Севастополе после удара по штабу Черноморского флота ввели "желтый" уровень террористической опасности, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, это средний уровень из трех существующих, он означает, что будут максимально усилены меры безопасности. "Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку", - написал Развозжаев.

15:30

Минобороны Украины поблагодарило правительство Италии за новый пакет военной помощи. Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников отдельно отметил вклад итальянского коллеги Лоренцо Гуэрини. "Когда мы едины, нас не победить... Украинцы всегда будут помнить непоколебимую поддержку Италии", - отметил Резников, добавив по-итальянски "Grazie mille" ("огромное спасибо"). Гуэрини в начале июля подтвердил сохранение полной поддержки Украины, "чтобы Москва убедилась в невозможности победы и приняла переговоры в качестве единственного способа урегулирования".

When we stand united, we can't be defeated! I would like to thank the 🇮🇹 government and personally my friend @guerini_lorenzo for the new military aid package. The 🇺🇦 people will always remember the unwavering support of 🇮🇹. Grazie mille! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 31, 2022

15:00

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что гибель в результате обстрела Николаева генерального директора крупной аграрной компании "Нибулон" Алексея Вадатурского могла быть не случайной. "Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло - спальню - не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", - написал Подоляк, подчеркнув, что это его личное мнение.

14:45

В Бучанском районе Киевской области обнаружено захоронение еще одного мирного жителя, убитого во время оккупации района российскими военными, заявил глава полиции региона Андрей Небитов. "Руки погибшего были связаны веревкой с крепежом через железный карабин буксировочного троса. Он же был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", - написал он.

14:18

Папа Франциск / AP nuotr.

Папа римский Франциск призвал положить конец военному насилию в Украине и провести переговоры о конкретных шагах к миру. Ввиду разрушений и ущерба, ежедневно наносимого войной, как в Украине, так и во всем мире, "единственная разумная вещь" - это "остановить насилие и вести переговоры", считает понтифик. По его словам, необходимы "конкретные шаги к миру". Он молится за "атакованный и замученный украинский народ", - добавил Франциск.

14:05

Анализ снимков Волновахской исправительной колонии № 120 в поселке Еленовка Волновахского района Донецкой области, где погибли украинские военнопленные, показывает, что имел место "термобарический взрыв изнутри". Такую версию озвучил в Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, из снимков следует, что повреждено только одно здание. Кроме того, заключенные были переведены туда прямо перед атакой, пишет Подоляк. По его мнению, речь идет о "террористической атаке".

Термобарическое оружие входит в класс оружия объемного взрыва. Оно включает в себя взрывчатое вещество на основе топливно-воздушной взрывчатой смеси. По словам аналитика Королевского института объединенных служб Сэма Крэнни-Эванса, такой взрыв вызывает огромный тепловой выброс, а также разрушительные последствия в результате длительной фазы давления.

Media write about the "hit on Olenivka", but is there a proof?



1. Satellite images show that only one building was damaged

2. Prisoners were transferred there right before the attack

3. Photo analysis show a thermobaric explosion from the inside



A hit? No, a terrorist attack. pic.twitter.com/pPnBoQqGO5 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2022

14:15

В ВМС Украины отреагировали на информацию об "атаке" беспилотника на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. В пресс-центре ВМС считают, что в аннексированном Россией Крыму "не рискнули проводить день ЧФ РФ" и придумали повод, чтобы "отменить мероприятия по случаю так называемого праздника".

13:09

Турция ожидает, что экспорт зерна из Украины по коридору в Черном море начнется 1 августа. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, осталось прояснить одну-две детали.

12:49

Владимир Путин / AP nuotr.

Поставка гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Циркон" в ВС РФ будет осуществлена в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кронштадте, где проходит парад в День военно-морского флота России. Первым комплексом "Циркон" будет оснащен корабль "Адмирал Горшков", отметил Путин.

12:30

Глава Николаевской ОВА: В результате обстрела погиб миллионер, предприниматель Вадатурский

В результате обстрела Николаева погибли Герой Украины, генеральный директор крупной аграрной компании "Нибулон" 74-летний Алексей Вадатурский и его супруга Раиса. Об этом написал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. О смерти Вадатурского в Telegram пишет и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Вадатурский был героем обложки третьего номера журнала Forbes Украина. В 2021 году Forbes оценил его состояние в 430 млн долларов (420 млн евро), тогда он занимал 24 место в рейтинге самых богатых украинцев. Близкие предпринимателя пока не прокомментировали информацию.

12:06

"Атака" беспилотника на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе была совершена с территории города. Об этом заявила "сенатор" от аннексированного РФ Крыма Ольга Ковитиди. "Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", - отметила Ковитиди. Между тем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число пострадавших возросло до шести.

11:50

Зеленский: Есть угроза, что объем украинского урожая будет в два раза меньше

В этом году существует угроза того, что объем украинского урожая будет в два раза меньше, чем обычно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter. "Наша главная цель - предотвратить мировой продовольственный кризис, вызванный российским вторжением", - констатировал он. По словам Зеленского, Киев находит альтернативные пути доставки зерна.

Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Our main goal — to prevent global food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered alternatively. Watch a new episode of @United24media «Yep, this is Ukraine»: https://t.co/JvaqQcnXb3 pic.twitter.com/hBxuvjlFWc — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2022

11:20

Россия выпустила не менее 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси 28 июля. Об этом говорится в свежей разведки, опубликованной министерством обороны Великобритании. В ведомстве напомнили, что Россия использовала белорусскую территорию для основных направлений наступления в рамках неудачной попытки взять Киев в феврале. Белорусский правитель Александр Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы, заявив 21 июля, что Киев должен принять требования России с целью прекращения войны, констатировали в министерстве. Режим в Беларуси становится все более авторитарным, о чем свидетельствует возможность применения смертной казни за "подготовку террористических актов", признают в британском Минобороны. "Участившиеся и необоснованные обвинения" Лукашенко в адрес Запада в вопросах, связанных с Беларусью и Украиной, "вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от России", говорится далее в сводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/l2m2OqODU7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C3qIlLHgga — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 31, 2022

10:34

Немецкая сеть строительных гипермаркетов Obi 27 июля подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже им шести юридических лиц в российской группе магазинов. Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на источники. На первом этапе 40 процентов долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60 процентов - бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса "третьим лицам", пишет издание.

09:40

Самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством попал на территорию штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, сообщила пресс-служба флота. "В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства установленного на самодельный БпЛА из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - утверждают в пресс-службе.

08:52

Глава Одесской ОВА: Освобождение Крыма будет происходить эффективнее

Появилась первая реакция украинской стороны на заявление "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева об "атаке" БПЛА на штаб Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России. По словам представителя оперативного штаба Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергея Братчука, речь идет об "откровенной провокации". "Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", - отметил Братчук.

07:45

В штаб Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России прилетел, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат, утверждает в Telegram "губернатор" Севастополя в аннексированном Россией Крыму Михаил Развожаев. По его данным, ранены пять человек. Все праздничные мероприятия по случаю Дня военно-морского флота отменены из соображений безопасности. В Генштабе Украины пока не отреагировали на заявления.

06:40

ISW: Российские военные сосредоточатся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка

Институт изучения войны (ISW) полагает, что российские военные сосредоточатся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка за счет усилий по взятию Северска и Славянска. Российское командование, судя по всему, пытается использовать недавние достижения в Новолуганском районе, чтобы нажать на Бахмут с востока. Их усилия вокруг Донецка, предположительно, направлены на то, чтобы вытеснить украинские силы из-под артиллерийской зоны действия города. Как полагают эксперты ISW, силы РФ также могут иметь цель получить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным референдумам в сентябре.

05:55

У жителей оккупированного российскими войсками Энергодара пропали интернет и мобильная связь, связь глушат также в близлежащих деревнях, пишет местный Telegram-канал Принтер Форт. "Частично работает один из украинских операторов в седьмом микрорайоне на верхних этажах", - указывается в сообщении. В нем также отмечается, что оккупационными властями увеличен комендантский час: "Российские оккупанты, возможно, готовят провокацию против мирного населения. "Власть" перенесла комендантский час с 22.00 на 20.00 и предупреждают о якобы "угрозе обстрела" города со стороны Никополя". По сведениям местных жителей, неподалеку от Энергодара ночью были слышны взрывы.

05:00

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о продолжающихся ночных обстрелах города. "Сегодня целая серия взрывов. Пока имеется информация о "прилетах" в Немышлянский район", - написал он. По предварительной информации, повреждены несколько зданий.

04:25

Россия увеличила корабельную группировку в Черном море: вдоль побережья Крыма в направлении Анапы в настоящее время маневрируют 14 боевых кораблей, сообщает украинское оперативное командование "Юг". "Корабельную группировку враг резко увеличил, очевидно, пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракетобезопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы. На дежурстве и наготове четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного командования, в течение 30 июля на южном направлении убиты 33 российских военных, уничтожены 2 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники и 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

03:30

"Николаев массированно обстреливают", - сообщил николаевский мэр Александр Сенкевич. По его словам, в городе раздаются взрывы, в том числе кассетных снарядов. "Сейчас известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков", - указал городской голова.

02:35

Российские силы обстреляли Никополь Днепропетровской области, сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, не приведя подробностей. По данным "24 канала", было произведено два обстрела; второй - уже после сообщения Евтушенко.

01:40

Украинская авиация нанесла удары на нескольких стратегических направлениях с применением различного ракетно-бомбового вооружения, сообщили в Воздушных силах ВС Украины. По их данным, уничтожены два российских полевых склада боеприпасов, два опорных пункта, до двадцати единиц боевой бронированной техники, дрон "Орлан-10", убиты десятки военных.

00:55

Российское Минобороны заявило, что Москва пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для расследования удара по Волновахской колонии в Еленовке, в результате которого погибли более 50 украинских военнопленных.

00:20

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости эвакуации граждан, которые до сих пор находятся на территории Донбасса. В своем традиционном видеообращении он подчеркнул, что в Донбассе в зонах жестоких боев остаются "сотни тысяч людей, десятки тысяч детей, много кто отказывается уехать, но это действительно нужно сделать".

"Это решение все равно придется принимать. Все равно. Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, тем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Поэтому, если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, а особенно если это семьи с детишками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам – сделайте это", - призвал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что принято правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области, и эвакуированные получат полную помощь и выплаты. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуация должна быть проведена до наступления зимы, поскольку в регионе нарушено газоснабжение.

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