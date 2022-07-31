Науседа говорит, что Литва зимой не будет испытывать недостатка в природном газе

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва зимой не будет испытывать недостатка в природном газе, так как его поставки обеспечивает Клайпедский терминал сжиженного газа.

В субботу президент дал интервью радиостанции «Laluna», и его спросили, будет ли Литва обеспечена газом в холодное время года.

«Непременно будет, ведь «Independence» – чрезвычайно важный элемент нашей энергетической независимости», – сказал глава государства.

«Мы приняли очень правильные и, главное, своевременные решения, обеспечив независимость от российских энергоресурсов», – добавил он.

В конце июня Литва законодательно запретила импорт в страну российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Фактически импорт российского газа в Литву прекращен с апреля.

В то же время российский энергетический гигант «Газпром» в среду резко сократил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток», и в настоящее время этот газопровод работает примерно лишь на 20 процентов мощности.