«До победы»: на фасаде «Дома Москвы» в Вильнюсе появилась фреска в поддержку Украины

28 июля на фасаде «Дома Москвы» в Вильнюсе появилась созданная художниками из Литвы, Украины и Эстонии фреска в поддержку Украины.

На фасад перенесли работу украинского фотографа Елены Титаренко. На фото запечатлена волонтер Татьяна, помогающая беженцам и украинским военным в Запорожье. Портрет был создан в апреле этого года — через два месяца после начала войны.



Нанесением изображения на стену занимался Альберт из Эстонии — единственный в мире робот-художник. Название проекта — «До победы».

Необходимые для осуществления проекта деньги — 13 000 евро — собрали в течение недели.

Новая газета - Балтия