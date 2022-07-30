Газпром

Новости

50 мин. назад

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

Витаутас и Габриэлюс Ландсбергисы

Новости

1 ч. назад

Популярнейшим политиком остается Науседа; Ландсбергис повторяет дедушкин рейтинг 20-летней давности

Фреска на фасаде «Дома Москвы»

Новости

1 ч. назад

«До победы»: на фасаде «Дома Москвы» в Вильнюсе появилась фреска в поддержку Украины

Литовско-белорусская граница

Новости

1 ч. назад

Белорусы задержали на границе литовца с марихуаной и паспортом без страниц

Война России против Украины

Новости

2 ч. назад

Хроника путинской войны. Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине

Российское телевидение

Новости

2 ч. назад

"Я каждый день смотрю пропаганду". Российское телевидение глазами британца

Филипп Киркоров

Новости

2 ч. назад

Филиппа Киркорова не пустили в Молдову

Российский газ

Новости

2 ч. назад

Страны Европы готовятся к газовому кризису: экономят и будут делиться

Владимир Путин

Новости

2 ч. назад

Пионер Путин. Галина Сидорова – о бункерных победах

Евгения Альбац

Новости

2 ч. назад

Минюст России внёс Дмитрия Быкова и Евгению Альбац в список СМИ – иностранных агентов

Энтони Блинкен

Новости

3 ч. назад

NYT: Госсекретарь США не готов признать Россию спонсором терроризма

Оспа обезьян

Новости

3 ч. назад

В Европе зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян

Мигранты на литовско-белорусской границе

Новости

3 ч. назад

МВД хочет узаконить практику разворачивания мигрантов на границе

Москва

Новости

18 ч. назад

Эстония предложит закрыть европейские границы для граждан РФ

Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву

Новости

19 ч. назад

МИД Литвы изучает ноту РФ о возможном прекращении расчетов за Калининградский транзит

Грозный

Новости

20 ч. назад

Вдова Джохара Дудаева в интервью ЛРТ: я прекрасно понимаю, что сейчас чувствуют люди в Украине

Новости

2022.07.30 10:25

«До победы»: на фасаде «Дома Москвы» в Вильнюсе появилась фреска в поддержку Украины

НГ
Новая газета – Балтия 2022.07.30 10:25
Фреска на фасаде «Дома Москвы»
Фреска на фасаде «Дома Москвы» / Projekto rengėjų nuotr.

28 июля на фасаде «Дома Москвы» в Вильнюсе появилась созданная художниками из Литвы, Украины и Эстонии фреска в поддержку Украины.

На фасад перенесли работу украинского фотографа Елены Титаренко. На фото запечатлена волонтер Татьяна, помогающая беженцам и украинским военным в Запорожье. Портрет был создан в апреле этого года — через два месяца после начала войны.

Нанесением изображения на стену занимался Альберт из Эстонии — единственный в мире робот-художник. Название проекта — «До победы».

Необходимые для осуществления проекта деньги — 13 000 евро — собрали в течение недели.

Новая газета - Балтия

# Культура# Война в Украине
Газпром
51 мин. назад

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

Витаутас и Габриэлюс Ландсбергисы
6
1 ч. назад

Популярнейшим политиком остается Науседа; Ландсбергис повторяет дедушкин рейтинг 20-летней давности

6
Литовско-белорусская граница
2 ч. назад

Белорусы задержали на границе литовца с марихуаной и паспортом без страниц

Война России против Украины
2 ч. назад

Хроника путинской войны. Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине

постоянно дополняется
Российское телевидение
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Я каждый день смотрю пропаганду". Российское телевидение глазами британца

Видео
Филипп Киркоров
2 ч. назад

Филиппа Киркорова не пустили в Молдову

Российский газ
2 ч. назад

Страны Европы готовятся к газовому кризису: экономят и будут делиться

Владимир Путин
2 ч. назад

Пионер Путин. Галина Сидорова – о бункерных победах

Евгения Альбац
2 ч. назад

Минюст России внёс Дмитрия Быкова и Евгению Альбац в список СМИ – иностранных агентов

Энтони Блинкен
3 ч. назад

NYT: Госсекретарь США не готов признать Россию спонсором терроризма

Минск
ВИДЕО
2022.07.29 14:57
ВИДЕО

От «что я там забыл» до «езжу за хозяйственным мылом» Жители Вильнюса – о белорусском безвизе

Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву
2022.07.29 16:20

МИД Литвы изучает ноту РФ о возможном прекращении расчетов за Калининградский транзит

Грозный
2022.07.29 15:29

Вдова Джохара Дудаева в интервью ЛРТ: я прекрасно понимаю, что сейчас чувствуют люди в Украине

Джо Байден
2022.07.29 12:54

Байден выразил поддержку странам Балтии перед лицом российской угрозы

Война России против Украины
2022.07.30 10:06

Хроника путинской войны. Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине

постоянно дополняется
Москва
2022.07.29 17:21

Эстония предложит закрыть европейские границы для граждан РФ

Мигранты на литовско-белорусской границе
2022.07.30 09:04

МВД хочет узаконить практику разворачивания мигрантов на границе

Российское телевидение
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.07.30 10:01
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Я каждый день смотрю пропаганду". Российское телевидение глазами британца

Видео
Витаутас и Габриэлюс Ландсбергисы
6
2022.07.30 11:10

Популярнейшим политиком остается Науседа; Ландсбергис повторяет дедушкин рейтинг 20-летней давности

6
Литовско-белорусская граница
2022.07.30 10:16

Белорусы задержали на границе литовца с марихуаной и паспортом без страниц