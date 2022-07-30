Белорусы задержали на границе литовца с марихуаной и паспортом без страниц

В пункте пропуска Бенякони белорусские пограничники задержали гражданина Литвы. Мужчина пытался попасть в Беларусь с паспортом, из которого было вырвано восемь страниц, сообщает Госпогранкомитет.

Инцидент произошел 23 июля. Мужчина пояснил, что знал о вырванных страницах, но понадеялся на удачу, ведь литовские пограничники без проблем его пропустили.

«Также в процессе погранконтроля с помощью служебной собаки у мужчины был выявлен сверток с веществом темно-зеленого цвета, спрятанный в пачке с сигаретами. По результатам экспертизы содержимое свертка оказалось марихуаной», — сообщили в комитете.

Гражданина Литвы задержали и привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение границы. Согласно белорусском законодательству, за незаконный оборот и перемещение наркотических средств ему также может грозить до 7 лет лишения свободы.

Новая газета - Балтия