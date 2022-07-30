Страны Европы готовятся к газовому кризису: экономят и будут делиться

На фоне существенного сокращения поставок российского газа страны ЕC снижают потребление энергии, ищут новые источники газа и планируют делиться им друг с другом. О том, как Европа готовится к возможному газовому кризису, рассказывают агентство Reuters и The Guardian.

С 27 июля 2022 года российский "Газпром" сократил объём поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" до 20% от плановой мощности. Компания обосновала своё решение капитальным ремонтом газовой турбины. В ЕС считают происходящее шантажом, обвиняют Россию в использовании "энергии как оружия" и готовятся к "частичному или полному прекращению поставок газа". Россия обвинения категорически отвергает.

Накануне снижения поставок по "Северному потоку", на долю которого приходилось более трети импорта российского газа, страны Евросоюза согласились сократить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Цель такого решения – к зиме обеспечить 80%-ное заполнение газовых хранилищ. Сейчас они заполнены только на 65%.

Германия, которая сильнее большинства стран Европы зависит от российского газа, уже приняла видимые меры для экономии энергии. В немецких городах отключают освещение памятников, фонтаны и некоторые светофоры. Жителям советуют меньше принимать душ, повысить температуру в холодильнике и утеплить дом. Зимой муниципальные власти планируют отапливать общественные здания не выше 20°C и запрещают использовать кондиционеры и тепловые вентиляторы.

Также на случай кризиса с поставками газа страны ЕС подписывают двусторонние соглашения. Согласно договорённостям, страна обязана поделиться газом с соседним государством, если оно испытывает острую нехватку топлива для обеспечения домов или, например, больниц. На данный момент такие соглашения заключили восемь из 27 стран – членов Евросоюза. При этом некоторые государства скептически отнеслись к такому сотрудничеству. Среди них Польша и Венгрия, недавно объявившая о запрете на экспорт газа.

Кроме того, Евросоюз ищет другие источники газа. Европа стремится закупить больше трубопроводного газа у альтернативных поставщиков, например у Алжира, и строит терминалы для приёма сжиженного газа. В первой половине 2022 года страны ЕС импортировали из США на 63% больше сжиженного газа, чем в предыдущем полугодии.

Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа.

По информации агентства Bloomberg, Кремль будет сохранять минимальный уровень поставок газа в Европу, пока воюет в Украине. Российские власти используют газ, чтобы надавить на европейских лидеров и заставить их пересмотреть санкции и поддержку Украины, пишет Bloomberg.

После нападения России на Украину цены на газ в Европе резко выросли. В августе один мегаватт-час будет стоить 160 евро, что на 360% больше, чем год назад. На пике в марте 2022 года цены достигали 335 евро за мегаватт-час. Рост цен уже ощутили на себе и многие обычные потребители: выросли тарифы на услуги ЖКХ. Он во многом влияет и на уровень инфляции, который в еврозоне резко вырос.

Радио Свобода