Хроника путинской войны. Опубликованы списки погибших и раненых в Еленовке украинских военнопленных

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 30 июля.

На 157-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 30 июля (время вильнюсское).

16:30

В порту Ливана задержано судно под сирийском флагом, на борту которого, как заявляет Киев, находится украденное из Украины зерно. Об этом сообщает агентство AFP. Судно будет задержано до окончания расследования. По данным министерства иностранных дел Ливана, корабль под сирийским флагом перевозит ячмень и муку. Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил президенту страны, что груз был украден. По словам источника AFP, часть товара планировалось выгрузить в Ливане, а остальную - отправить в Сирию. Сотрудник таможни сообщил агентству, что документы на груз "в порядке", и у правоохранителей пока "нет никаких доказательств того, что товар был украден".

15:25

Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военнопленных, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Накануне он обратился к Международному красному кресту и Мониторинговой миссии ООН, чтобы ему как украинскому омбудсмену предоставили возможность приехать в Оленовскую колонию и предоставили возможность посетить раненых пленных украинцев. Лубинец также предложил приехать в Еленовку уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.

15:00

В благодарность за помощь украинским беженцам английский футбольный клуб "Эвертон" в предсезонном матче пригласил на поле одного из своих болельщиков, чтобы он пробил пенальти в товарищеской игре против киевского "Динамо". Бывший сотрудник полиции Ливерпуля Пол Стрэттон после начала войны на своей машине отправился на границу Польши и Украины, где стал волонтером и помогал украинским беженцам. Местный клуб "Эвертон" решил таким образом отметить поступок своего болельщика.

Last night was in aid of the people of Ukraine. 🇺🇦



At the end of the game, Paul Stratton, a 44-year-old Evertonian was surprised by @McInTweet's Big Show due to his brave efforts to help Ukrainians this year. 💙💛



The full story will be revealed when it airs on @BBCOne. pic.twitter.com/DLAVixuUwH — Everton (@Everton) July 30, 2022

14:40

Российская армия увеличивает присутствие военной техники на границе у оккупированной части Харьковской области, сообщает проект "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs. На съемке из космоса видно, что часть техники свозят по железной дороге в село Соболевка Белгородской области. Опрошенные журналистами военные аналитики предположили, что эту технику могут использовать, в том числе на Изюмском и Славянском направлениях.

14:20

Суд в Тюмени приговорил местного жителя Эдуарда Щербакова к шести месяцам колонии-поселения по статье о "фейках" о российской армии. По утверждению следственного комитета, Щербаков разместил в интернете посты, которые "содержат заведомо ложную информацию о Вооруженных силах РФ". Что именно написал мужчина, следствие не уточнило. Щербакова также признали виновным по статье о реабилитации нацизма - по версии следствия, он отправил заявку с фотографией "нацистского преступника" на сайт "Бессмертного полка".

14:05

Минобороны России опубликовало списки фамилий украинских военнопленных, как утверждается, погибших и раненных в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии № 120 в поселке Еленовка Волновахского района Донецкой области. В перечне погибших - 48 человек, чьи имена названы; "двое скончались по дороге в больницу", их личности устанавливаются, заявили в Минобороны. В списке раненых - 73 фамилии. По данным российского оборонного ведомства, на момент удара в колонии находились 193 военнопленных украинца.

13:55

Число погибших в результате обстрела 29 июля возле остановки общественного транспорта в Николаеве на юге Украины увеличилось до семи. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич. По его словам, в больнице скончались два человека 1977 и 1979 годов рождения. За медицинской помощью обратились 19.

12:56

Посольство России в Великобритании в Twitter заявило, что бойцы украинского полка "Азов" "заслуживают унизительной смерти" через повешение. "Бойцы Азова заслуживают казни, но не смерти через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти", - написала российская дипмиссия. К твиту прикреплено видео с YouTube-канала посольства, на котором мужчина и женщина, называющие себя жителями Мариуполя, утверждают, что украинские военные стреляли по ним с территории завода "Азовсталь".

💬#Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.



A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by 🇺🇦forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 29, 2022

Администрация Twitter пометила сообщение как "нарушающее правила в отношении разжигания ненависти". "Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", - говорится в пояснении к записи.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал сообщение посольства доказательством, что "Россия - это страна-террорист". "В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение просто так - могут только дикари и террористы", - написал он.

12:05

NYT: Требования к Блинкену о признании РФ "государством - спонсором терроризма" усиливаются

Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется оказываемому на него давлению, связанному с требованиями признать Россию "государством - спонсором терроризма". Об этом сообщила газета The New York Times (NYT). "Цена, которую Россия платит в соответствии с нашими мерами и санкциями других стран, абсолютно соответствуют последствиям, которые могли бы наступить после включения ее в список государств-спонсоров терроризма", - отметил Блинкен на пресс-конференции. "Так что практические последствия того, что мы делаем, одинаковы", - утверждает госсекретарь.

11:20

Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2022/2023 маркетингового года (в июле 2022 года) по состоянию на 29 июля составляют 1,405 млн тонн. Об этом сообщили в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Данный показатель на 43,1 процента (1,066 млн тонн) ниже, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. В 3 раза (на 7,3 тыс. тонн) - до 3,6 тыс. тонн - сократился экспорт пшеничной муки и муки из других культур, сообщило агентство "Українські новини".

10:24

"Газпром" прекратил поставлять газ в Латвию

Рига / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Российская корпорация "Газпром" прекратила поставлять газ в Латвию. Об этом сообщили в компании. "Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки - в связи с нарушением условий отбора газа", - указали в пресс-службе.

09:15

Война России против Украины / AP nuotr.

Экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и бывший глава Центрального командования вооруженных сил США Дэвид Петреус считает возможным возвращение Украиной территорий, захваченных Россией в ходе войны. Такое заявление американский генерал сделал в интервью газете Bild. "На самом деле, кажется все более вероятным, что украинские силы могут отвоевать большую часть, если не всю территорию, захваченную российскими войсками в последние месяцы", - считает Петреус. "Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе... думаю, украинские силы смогут остановить дальнейшее продвижение России и начать отвоевывать территории, захваченные россиянами с 24 февраля", - отметил собеседник издания.

Экс-глава ЦРУ также предупредил о последствиях, которые возможная победа России будет иметь для Европы: "Российский военный успех в Украине - который я считаю очень маловероятным - был бы катастрофическим для европейской безопасности".

08:10

Поставки оружия Украине из Германии замедляет ведомство федерального канцлера, считает глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Самым узким местом, которое тормозит военную помощь Германии, является, по каким бы то ни было причинам, ведомство канцлера", - приводит агентство AFP слова чиновницы.

При этом Штрак-Циммерман считает, что правительство ФРГ должно решить вопросы с поставками не позднее конца октября. По ее словам, все указывает на то, что Владимир Путин "продолжит свою вероломную кампанию", поэтому немецким политикам "не следует расслабляться".

07:30

Эксперты американского института изучения войны (ISW) затрудняются в однозначной оценке того, какая из сторон несет ответственность за уничтожение украинских военнопленных в оккупированной Еленовке. Тем не менее, как следует из отчета ISW, в институте полагают, что имеющаяся информация "больше подтверждает утверждение Украины, чем россиян". Оценка будет обновлена после получения дополнительной информации, отмечают эксперты.

Также в отчете сообщается, что члены партии "Единая Россия" отправились на оккупированные украинские территории для продвижения организации "Мы вместе с Россией", что может означать подготовку референдумов по их аннексии.

06:40

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встревожен сообщениями о том, как российские войска обращаются с персоналом захваченной ими Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В интервью DW глава МАГАТЭ сообщил, что обсудит с генсеком ООН вопрос организации инспекционной миссии на станцию.

06:05

Российские войска ночью нанесли два ракетных удара по Харькову. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. "Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи, - сообщил он. - Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС". Через час был нанесен еще один удар, который, по словам мэра, слышал весь город. "Куда прилетело - сейчас выясняем", - написал Терехов. О пострадавших информации пока нет.

05:30

Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине

О подготовке нового пакета военной помощи Киеву на брифинге в Вашингтоне сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, о новой инициативе будет объявлено "очень скоро". США планируют обеспечить армию Украины запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а в августе передать новую партию беспилотников Phoenix Ghost.

04:40

Национальное информационное бюро Украины идентифицировало более 5600 детей, принудительно вывезенных в Россию с начала войны, сообщила заместитель главы МВД Катерина Павлюченко. По ее словам, в данный момент Киев отрабатывает механизм возвращения этих детей из РФ с помощью специальной оперативной группы, созданной на базе Европола. Кроме того, с начала войны миграционная полиция Украины раскрыла 12 преступлений, связанных с торговлей людьми - три из них описываются как торговля детьми.

04:25

Российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.

03:30

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который ранее в пятницу общался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом плане и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине привести к краху российское вторжение", - написал Кулеба в Twitter.

I spoke with @SecBlinken who informed me on the takeaways of his call with Russian foreign minister. We agreed to further strengthen Ukraine militarily and economically and focused on the next practical steps which will allow Ukraine to force Russian invasion into failure. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

02:30

Зеленский призвал признать Россию государством-террористом

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский после убийства украинских военнопленных в Еленовке призвал мировое сообщество признать Российскую Федерацию страной-террористом. "Должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом", - заявил он в видеообращении по итогам 156-го дня войны. Украинский лидер подчеркнул, что удар по колонии в Еленовке - сознательное военное преступление.

Зеленский также сообщил, что информация о российском ударе по Еленовке вынесена на самый высокий международный уровень. "Совбез ООН проинформирован. Все участники международных отношений будут знать, что произошло на самом деле. России никого не удастся обмануть", - добавил президент Украины.

02:00

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине "потрясена" видео с пытками и убийством украинского военного. В заявлении, опубликованном в соцсети Facebook, подчеркивается, что пытки военнопленных и лиц, не участвующих в боевых действиях, и казни без судебного разбирательства являются военными преступлениями.

01:10

Жозеп Боррель / AP nuotr.

"Продолжающаяся незаконная и неоправданная агрессивная война России против Украины и ее народа изо дня в день приводит к новым ужасным зверствам", - заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в связи с трагедией в Еленовке и пытками украинского военнопленного, о которых сообщалось накануне."Европейский Союз самым решительным образом осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками", - говорится в тексте заявления.

00:20

МККК готов помочь в эвакуации раненых из колонии в Еленовке



Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил соболезнования родным и близким погибших украинских военнопленных в колонии в Еленовке на территории сепаратистского региона "ДНР". "Наши мысли со всеми ранеными и семьями, которые отчаянно пытаются узнать, живы ли их близкие", - говорится в заявлении МККК, фрагмент которого опубликован в Twitter.

МККК предложил помощь в эвакуации раненых из Еленовки и безвозмездной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской экспертизы. Все военнопленные, где бы они ни содержались, находятся под защитой международного гуманитарного права, они больше не считаются участниками боевых действий и не должны подвергаться нападению, подчеркивается в заявлении.