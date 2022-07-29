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2022.07.29 16:20

МИД Литвы изучает ноту РФ о возможном прекращении расчетов за Калининградский транзит

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.29 16:20
Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву
Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву / AP

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы сообщило в пятницу, что получило и изучает ноту России относительно намечающегося прекращения платежей за услуги Калининградского транзита, но подробнее ситуацию не комментирует.

"Подтверждаем, что мы получили ноту Российской Федерации. В настоящее время мы ее изучаем», — говорится в ответе министерства.

Ноту передал МИД Литвы временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь, сообщили российские СМИ в четверг.

Дипломат заявил государственному телеканалу «Россия 24», что операторы, пользующиеся услугами Литовских железных дорог в России, должны оплачивать перевозку грузов, а Вильнюс замкнул все эти платежи на единственный банк Siauliu bankas, который с сентября больше не будет осуществлять операции с Россией.

В МИД не ответили на вопрос BNS о том, какие разъяснения были даны передавшему ноту Рябоконю.

Министерство транспорта и государственная компания Lietuvos gelezinkeliai также не ответили на вопросы о возможном прекращении платежей.

Пресс-секретарь министра транспорта Габриэле Василяускайте сообщила BNS, что министерство все еще согласовывает свою позицию по этому вопросу с правительством.

На прошлой неделе Siauliu bankas объявил, что с 15 августа больше не будет осуществлять платежи в российских рублях вне зависимости от страны-получателя, а с 1 сентября - платежи в/из России и Беларуси в любой валюте.

В то же время на сайте Siauliu bankas указано, что «исключения могут применяться к таким случаям, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения государственных функций».

Другие крупные литовские банки - Swedbank, SEB и Luminor - уже какое-то время не обслуживают платежи между Литвой и Россией, а также Беларусью.

Россия возобновила Калининградский транзит подсанкционных товаров на этой неделе - примерно через месяц после того, как Литва запретила его, основываясь на апрельском разъяснении Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Европейская комиссия в июле выпустила новые инструкции о возобновлении железнодорожного транзита.

# Литва# Калининградский транзит
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