«Не косить там, где можно не косить». Власти Вильнюса растят луга - экологи не уверены, что это работает

В этом году Вильнюс представил новые правила ухода за газонами. Главная идея простая: в городе должны преобладать естественные луга. Газоны продолжают косить там, где это необходимо — вокруг многоквартирных домов, в общественных зонах вроде парков и площадей. В других местах работает правило «не косить там, где можно не косить».

Среди жителей города есть и поклонники естественных лугов, и их противники. Последние опасаются клещей и ядовитых растений, а виды бушующей зелени описывают как неопрятные.

«На мой взгляд, луга — это неопрятно и некрасиво. Раньше вдоль дорог был красивый аккуратный газон, а теперь колосятся луга, как будто у земли нет хозяина», — говорит жительница Пилайте Фалина.

Полина из Каролинишкес жалуется, что ее собака постоянно цепляет много клещей.

«Я ничего не имею против лугов, но вижу в этом экономию. Хочется тогда, чтобы сэкономленные деньги шли на облегчение жизни на других направлениях — например, субсидирование ЖКХ, а не пропадали где-то», — делится своим мнением житель Вильнюса Антанас.



Луга помогут охладить город?



Власти Вильнюса начали разделять понятия газона и луга три года назад в рамках программы «Зеленая волна».

«Мы изучали тему лугов, экспериментировали с ними, но в полную силу запустили их этим летом. Пришло понимание, что там, где ходят люди — дворы, улицы, парки и скверы — нужен короткий газон, в остальных местах, где люди не ходят — цветущие красивые луга», — рассказывает советник мэра Кристинас Таукачикас.

«Зеленая волна» — это программа по озеленению города. В отношении скашивания травы в программе подразумевается три режима: газон, луг и дикая природа (лес). Первый косят, когда тот вырастает выше 10 см, второй — дважды в год, третью зону не трогают.

«Мы считаем, что благодаря лугам город не нагревается так, как без них. Измеряли это тепловизором — температура газона на 15-20 градусов выше, чем луга. Если брать всю площадь города, то это создает ощутимую разницу. Не надо забывать, что жара также является сильным фактором преждевременной смерти людей. Кроме того, луга впитывает в себя воду лучше, чем газоны.Так, около дорог первые не позволяют воде попасть на дорогу, в то время как вторые просто отбивают ее на асфальт, что, в свою очередь, может привести к затоплениям», — заявляет Таукачикас.

Советник мэра считает, что глобальное потепление уже пришло в Вильнюс. Например, сейчас город инвестирует в водосточные системы, чтобы справиться с последствиями участившихся ливней. Луга же борются с изменением климата бесплатно.

Эколог Гитаутас Игнатавичюс считает, что замена некоторых скошенных площадей лугами не может значительно повлиять на температуру города, поскольку он в большей степени греется от асфальта и камня. Соответственно, замена последних травяным покровом и растительностью понижают температуру среды, и об этом есть научные исследования.

«Если вы соберете десять ученых, я уверен, готов дать голову на отсечение, что один из них скажет, что луга имеют значение для уменьшения температуры. Все зависит от того, как вы сделаете это исследование, что будете измерять.

Что касается поглощения лугами воды. Здесь нет никакого улучшения, потому что корневой покров и площадь земли остается такой же вне зависимости, косите ли вы траву или нет. Вы срезаете только верхний слой биомассы, от этого состояние почвы не меняется и она впитывает столько же воды. Это прописные истины», — утверждает эколог.



Биоразнообразие



Мэрия города руководствуется тем, что луга способствуют развитию биосистемы, поскольку они позволяют растениям спокойно развиваться и создают благоприятную среду для насекомых.

Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

Однако у эколога снова другой взгляд на влияние лугов в городе на флору и фауну.

«В большинстве своем луга в городе созданы искусственно. Например, на тех же разделительных полосах земля была перекопана и вновь засеяна, соответственно состав семян уже не оригинальный и ни о каком биоразнообразии речь не идет. Более того, территории около дорог постоянно загрязняются автомобилями, что убивает и растения, и насекомых. Но это еще полбеды. Луга около дорог, на разделительных полосах приманивают диких животных, лосей, косулей. Они часто мешают их увидеть, что вызывает рост аварий с животными», — объясняет Игнатавичюс.

Клещи



«Мы решили сделать меньше газонов, но сделать их короче, чтобы вероятность появления клещей там уменьшилась. Раньше было больше газонов, но они были выше и клещей было больше. При этом, такой подход не приводит к экономии, поскольку теперь газонокосильщикам, которые раньше косили все подряд, надо смотреть на карту и думать», — объясняет Кристинас Таукачикас..

Клещи / BNS nuotr.

Чиновник снова мыслит глобально. Одна из самых важных причин распространения клещей, считает он, — изменение климата, поскольку они позже засыпают и раньше просыпаются. «Зеленая волна» призвана повлиять на снижение температуры и косвенно на распространение клещей.

По данным мэрии, процент распространения клещей уменьшился на 18 % за последний год. Напомним, что Вильнюс химически не обрабатывают от клещей.

Тем не менее, Гитаутас Игнатавичюс считает, что луга наоборот способствуют распространению членистоногих.

«Высокая трава — это рай для клещей. Власти говорят о биоразнообразии и считают, что в лугах будут жить разные насекомые, но клещей не будет. Замечаете противоречие? Мы создаем клещам условия и они распространяются. Собаки, например, налавливают этих клещей и переносят, а также страдают сами, для них эти болезни также смертельны», — заочно парирует эколог.



Аллергии



«Пыльца распространяется не то что на десятки километров — на сотни! Первые аллергены приходят с циклоном из других стран. Например, пыльцу амброзии приносит в Литву из Средиземноморского региона. В этом году самоуправление сделало систему онлайн мониторинга «Легкие города», в который можно посмотреть качество воздуха и распространение аллергенов в Вильнюсе в реальном времени.

Там же можно увидеть влияние лугов. Часто бывает, что в районе лугов распространение аллергенов равна нулю, а от деревьев, лесов — наоборот. Нет прямой зависимости. Например, у многих аллергия на березы — но мы же не будем их рубить. Более того, одна из причин аллергии — это дисбаланс природы и стерильная среда», — объясняет эко-советник мэра.

Доктор наук Гитаутас Игнатавичюс считает, что луга порождают дополнительные аллергены, которых можно было бы избежать.

Инвазивные растения



Отдельная проблема — инвазивные растения. Например, сосновский борщевик. Он убивает растения, мешает им расти, создавая большие кустарники, очень аллергенен для людей, вызывает ожоги при контакте с кожей.

«Борщевик уничтожается несколькими способами. В некоторых местах с ним бороться только химией, что нехорошо, в других — скашивают под ноль, в третьих- засаживают кустами, которые закрывают борщевик и не позволяют ему распространяться. Природа сама справляется. Еще ни один город не нашел способа победить эту проблему, в Вильнюсе ситуация с борщевиком намного улучшилась. Мы привлекаем и ботаников и экологов, которые занимаются мониторингом лугов», — объясняет позицию города Кристинас Таукачикас.

Эколог Игнатавичюс поясняет, что один сосновский борщевик распространяет тысячи семян, выживаемость которых десятки лет и единственным верным решением является максимальное скашивание.

Об обратной связи, стереотипах и моде

«Порой сами люди обращаются в районные староства и просят оставить высокую траву у них под окнами, потому что не хотят, чтобы там кто-то ходил. Бывает наоборот, в месте, где подразумевался луг, люди любят гулять с собаками и просят их скосить. За первые недели мы уточнили 120 мест и продолжаем это делать по обращениям людей», — делится Кристинас Таукачикас.

Эко-советник мэра приводит в пример опыт швейцарского Берна, Польши, скандинавских Копенгагена и Хельсинки, восхищается работой бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Эти города стремятся к возвращению природы в города.

«Есть представление, что город должен быть газоном, но оно морально устарело. Весной инстаграм виленчан пестрит сакурой, осенью — грибами, а летом теперь — цветением лугов на берегу Няриса. Это новая мода, новая фишка города», — рассказывает чиновник.

Эксперт Гитаутас Игнатавичюс обращается к старине и приводит в пример литовскую деревню, в который всегда луга косили. Первый раз — до праздника Йоненес, второй — в конце июля.

«Никаких вредных результатов от кошения травы никогда не было. Порой их скашивали перед жарой — они выгорали, но нужно учитывать погоду. Косить строго по календарю нельзя. Не нужно изобретать велосипед. Вильнюс столетия насчитывает, но никто никогда не растил тут луга», — считает эколог.



"Новая газета - Балтия"