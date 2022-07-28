За июль Литву самовольно покинули 800 мигрантов

После снятия ограничений на передвижение иностранцев более 800 нелегальных мигрантов, зарегистрированных в Литве, не вернулись к местам проживания, сообщает Министерство внутренних дел (МВД) в четверг.

Министерство внутренних дел отмечает, что свидетельство о регистрации иностранцев, выдаваемое мигрантам, зарегистрированным в Литве, не дает им права покинуть Литву или просить убежища и жить в другой стране ЕС, но большинство нелегальных мигрантов, покинувших центры размещения, пытаются добраться до других стран ЕС.

Если мигрантов задерживают в другой стране ЕС, позже ответственные службы возвращают их в Литву.

По словам заместителя министра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса, иностранцы, которые не возвращаются в центры для мигрантов, подтверждают уже упомянутые литовскими учреждениями и службами выводы о том, что основной целью их поездки является не убежище в Литве, а более богатые страны Западной Европы.

Из более чем 4000 мигрантов, нелегально въехавших в Литву, 138 иностранцев получили убежище, остальных депортируют из страны.

В настоящее время в пяти центрах регистрации иностранцев проживает менее 1400 нелегальных мигрантов, хотя более 4000 из них прибыли в Литву в прошлом году через Беларусь.

До 22 сентября у нелегальных мигрантов еще есть возможность добровольно вернуться в страны своего происхождения, получив выплату в размере 1000 евро. С начала кризиса нелегальной миграции около 1040 иностранцев были добровольно возвращены на родину, в том числе 670 в этом году. Еще 20 иностранцев в настоящее время изъявили желание вернуться в страны своего происхождения.

Литва обвиняет Беларусь в организации потока нелегальных мигрантов и называет это гибридной атакой.

«Хотя гибридная атака, организованная белорусским режимом с использованием нелегальных мигрантов, в значительной степени отбита, отдельные попытки незаконного пересечения государственной границы наблюдаются практически каждый день», — говорится в сообщении.

В последние дни число нелегальных мигрантов, стремящихся въехать в Литву, снова увеличилось.

По данным МВД, белорусские пограничники доставляют мигрантов к государственной границе Литвы и направляют их в места, где еще нет физического барьера.

Иностранцы пытаются нелегально пересечь государственную границу как большими группами по 25-35 человек, так и индивидуально. Согласно сообщению МВД, это граждане не только Афганистана, но и Сирии, Ирана, Таджикистана и других стран.