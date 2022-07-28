Науседа в Киеве встретится с Зеленским и выступит в Верховной Раде

В четверг в Киеве президент Литвы Гитанас Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщили в четверг утром в администрации главы литовского государства, Науседа также выступит с обращением к народу Украины в Верховной Раде.

Президент Литвы планирует вручить Зеленскому орден Витаутаса Великого с золотой цепью. Эта высшая государственная награда Литвы вручается главе Украины за заслуги в защите свободы и демократических ценностей в Европе вместе с украинским народом.

В четверг запланирован также визит президента Литвы в Ирпень, подвергшийся жестокой агрессии российских военных.

24 февраля Россия начала военное вторжение в Украину, чем вызвала возмущение всего западного мира. Европейский Союз уже одобрил шесть пакетов санкций против Кремля, а Украина получила статус страны-кандидата в Европейский Союз.