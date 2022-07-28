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2022.07.28 08:50

Науседа в Киеве встретится с Зеленским и выступит в Верховной Раде

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.28 08:50
Г. Науседа и В. Зеленский (архивное фото)
Г. Науседа и В. Зеленский (архивное фото) / LR Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

В четверг в Киеве президент Литвы Гитанас Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщили в четверг утром в администрации главы литовского государства, Науседа также выступит с обращением к народу Украины в Верховной Раде.

Президент Литвы планирует вручить Зеленскому орден Витаутаса Великого с золотой цепью. Эта высшая государственная награда Литвы вручается главе Украины за заслуги в защите свободы и демократических ценностей в Европе вместе с украинским народом.

В четверг запланирован также визит президента Литвы в Ирпень, подвергшийся жестокой агрессии российских военных.

24 февраля Россия начала военное вторжение в Украину, чем вызвала возмущение всего западного мира. Европейский Союз уже одобрил шесть пакетов санкций против Кремля, а Украина получила статус страны-кандидата в Европейский Союз.

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