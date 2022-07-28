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2022.07.28 07:54

Война в Украине. СМИ: под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва

LRT.lt DW РC BN
LRT.lt, Deutsche Welle, Радио «Cвобода», BBC News Русская служба 2022.07.28 07:54
Киев
Киев / Silver Ringvee/Unplash nuotr.

На 155-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

СМИ: под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва

Продолжают поступать подробности утреннего ракетного удара по северным областям Украины.

Под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, после того как российские войска нанесли ракетный удар по Вышгородскому району, пишет "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников, в том числе на главу областной военной администрации Алексея Кулебу.

Ссылаясь на группу "Беларускі Гаюн", издание также утверждает, что 05:23 "с Зябровки (Гомельская область, Беларусь) неподалеку от границы с Украиной состоялись запуски ракет, около 12 раз", позже эта же группа заявила, что было около 25 "запусков".

Российская и белорусская стороны не комментировали эти заявления, Би-би-си не может независимо их подтвердить.

Украинские военные также утверждают, что с 5:20 до 6:30 поступала информация о запуске более 20 ракет из Беларуси, следует из публикации "Украинской правды".

На крейсере "Москва" погиб сын контр-адмирала Черноморского флота

На крейсере "Москва", который затонул в середине апреле, погиб сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога Валерий, сообщает издание "Агентство" со ссылкой на свои источники.

Крейсер "Москва"
Крейсер "Москва" / AP nuotr.

Официально 37-летний капитан-лейтенант Валерий Криворог считается пропавшим без вести. Известно, что на крейсере "Москва" он служил с 2019 года. Его отец - командир 30-й дивизии надводных кораблей, в эту дивизию входил и крейсер.

В пресс-службе Черноморского флота не стали комментировать информацию, опубликованную "Агентством".

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", принимавший участие в войне с Украиной, затонул 13 апреля. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привел к детонации боеприпасов.

Минобороны России лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих, находившихся на крейсере. Родственники матросов заявляют о не менее чем 40 погибших. Многие из них до сих пор не знают о судьбе своих близких.

Из Беларуси по Украине запустили более 20 ракет - украинские военные

Оперативное командование "Север" украинской армии сообщает, что ранним утром четверга с территории Беларуси по Украине были выпущены более 20 ракет.

ОК "Север" пишет, что девять ракет упали в лес близ границы, в Гончаровской общине Черниговской области.

Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба ранее сообщил, что ракеты ударили по некоему "инфраструктурному объекту" в Вышгородском районе области - этот район прилегает с севера к Киеву.

Сообщений о жертвах пока нет.

Киев
Крейсер "Москва"
BBC News
# В мире# Война в Украине
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