Литва запретила въезд патриарху Кириллу

Литва запретила въезд в страну патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу из-за его поддержки продолжающегося вторжения России в Украину. Об этом сообщило в среду Министерство внутренних дел.

Священнослужитель был внесен в список нежелательных лиц 23 июня без какого-либо публичного объявления до настоящего времени.

По данным МВД, патриарх Кирилл был включен в список за сознательное отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за оправдание и поддержку агрессивных действий России, которые грубо нарушают нормы и принципы международного права.

"Патриарх Кирилл, близкий соратник [президента России] Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины и неоднократно публично и положительно высказывался об агрессии России", - говорится в комментарии министерства.

"Патриарх Кирилл в российских пропагандистских СМИ открыто называет украинцев "участниками нацистского режима", которые должны быть депортированы или уничтожены.

27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил российские войска, участвующие в войне против Украины, и дал каноническое оправдание войне России", - говорится в сообщении.



Патриарху Московскому запрещен въезд в Литву до 23 июня 2027 года.