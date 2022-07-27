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2022.07.27 15:32

Литва запретила въезд патриарху Кириллу

LRT.lt B
LRT.lt, BNS 2022.07.27 15:32
Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным
Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным / AP nuotr.

Литва запретила въезд в страну  патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу из-за его поддержки продолжающегося вторжения России в Украину. Об этом сообщило в среду Министерство внутренних дел.

Священнослужитель был внесен в список нежелательных лиц 23 июня без какого-либо публичного объявления до настоящего времени.

По данным МВД, патриарх Кирилл был включен в список за сознательное отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за оправдание и поддержку агрессивных действий России, которые грубо нарушают нормы и принципы международного права.

"Патриарх Кирилл, близкий соратник [президента России] Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины и неоднократно публично и положительно высказывался об агрессии России", - говорится в комментарии министерства.

"Патриарх Кирилл в российских пропагандистских СМИ открыто называет украинцев "участниками нацистского режима", которые должны быть депортированы или уничтожены.

27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил российские войска, участвующие в войне против Украины, и дал каноническое оправдание войне России", - говорится в сообщении.

Патриарху Московскому запрещен въезд в Литву до 23 июня 2027 года.

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