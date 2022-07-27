Экономист Марюс Дубниковас: шантажируя Европу газом, Россия останется в проигрыше

Страны Европейского союза на специальной встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа. Цель нового плана - снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России. Согласно источникам в дипломатических кругах, предложенный Еврокомиссией план предполагает сокращение национального потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15 %.

"Газпром" с середины июня снижает поставки российского газа по трубопроводу «Nord Stream—1». С 27 июля компания снизит прокачку газа по газопроводу до 20% от плановой мощности.

"Еврокомиссия и Европа понимает, что в этом сезоне газа будет меньше из-за «Газпрома», который не поставляет нормальный объем газа, который будет необходим для отопительного сезона 2022/2023. Это значит, что Европа должна сократить употребления газа и перейти на альтернативный газ или сократить потребление российского газа», - в интервью русской службе Радио ЛРТ рассказал экономист Марюс Дубниковас.

Марюс Дубниковас / BNS nuotr.

После того как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, в Министерстве энергетики заявили, что вся потребность Литвы в газе будет удовлетворяться за счет Клайпедского терминала.

Говоря о том, как это решение отразится на Литве, Марюс Дубниковас подчеркнул, что благодаря тому, что в Клайпеде есть газовый терминал "Independence", ситуация сложилась благоприятная и, несмотря ни на что, этой зимой отопление будет.



Он объяснил, что Литва в контексте Европы находится в выигрышном положении, через клайпедский терминал газ будет поставляться также в Латвию, Эстонию и даже в Польшу.

Часть стран Европейского союза, в том числе Испания, Италия, Португалия и Греция высказали свое недовольство этим проектом. Комментируя причину такой позиции Марюс Дубниковас сказал: "Сокращение употребления газа означает уменьшение оборотов экономики. Страны, зависимые от потребления газа (Германия, Италия, Венгрия), получат самый большой стресс на свою внутреннюю экономику и поэтому они согласны не на 100% с таким решением Евросоюза".

Газ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На днях также стало известно, что "Газпром" объявил об отключении еще одной турбины "Nord Stream—1". Суточный объем прокачки газа упадет еще вдвое.

"Сейчас идет газовая война, которая готовит Европу к тому, что наступающий отопительный сезон будет трудным. "Газпром" продолжит играть в свои игры, то прекращая поставку газа, то возобновляя. Но проигравшей стороной в этой войне будет Россия, так как уже через 5–7 лет её газ не будет востребован Европой и, более того, Россия не сможет его никому продать, так как большинство газовых труб подключены к европейским странам. Это означает, что у России не будет альтернативы, куда продать газ и только 15% от всего российского газа будет поставляться в Китай, - объяснил Марюс Дубниковас. – Шантажируя Европу газом, Россия останется в проигрыше".

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Комментируя поставку газа из Баку в Европу, Марюс Дубниковас пояснил, что в этом случае могут возникнуть вопросы из-за того, что поставка будет проходить через Турцию.

"Существует еще одна альтернатива российскому газа – через Польшу, которая в этом году подключилась к Норвегии. Также Испания может поставлять сжиженный газ, но проблема в том, что нет трубы из Испании в Германию. Стоит рассматривать и американский сниженный газ, даже несмотря на его дороговизну", - добавил Марюс Дубниковас.

Сейчас идут дискуссии об экологичности трубопроводного газа, начиная с добычи и заканчивая его транспортировкой. Возникают вопросы, что же будет с этими многотысячными километровыми трубами, которые то вводятся в эксплуатацию, то замораживаются. Марюс Дубниковас считает, что сейчас есть проект, который предполагает, что энергию, получаемую из ветра и солнца можно будет сохранить, а местом хранения будут эти самые газовые трубы.