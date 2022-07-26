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Снова скачок: в Литве - 1820 новых случаев коронавируса

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BNS, LRT.lt 2022.07.26 10:31
Вильнюс
Вильнюс / Shutterstock.com

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1820 новых случаев заражения COVID-19, зафиксированы три смерти от коронавируса. Такие данные приводит во вторник Департамент статистики.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.

Впервые коронавирусом заболели 1374 человек, повторно - 436, десять человек заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 120 человек, из них шесть - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 417,5 случаев.

Хотя бы один раз коронавирусом в стране переболело более 1 млн человек.

Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек. В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинировано 69,9% жителей.

# Литва
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