Страны Балтии, Польша и Румыния предложили ЕС уделять больше внимания памяти жертв тоталитарных режимов

Эстония, Литва, Латвия, Польша и Румыния обратились к властям Евросоюза с предложением уделять больше внимания осуждению тоталитарных режимов и памяти их жертв.

«Вся Европа должна понять, что происходит, когда преступления тоталитарных режимов остаются безнаказанными. Сейчас Россия каждый день повторяет на Украине преступления советского режима. Если для стран Западной Европы конец войны означал мир, но для Эстонии и других государств нашего региона он означал новые массовые казни, ссылки и репрессии», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В обращении подчеркивается, что идеология Кремля растет из СССР и Российской империи, а ЕС не должен позволять России переписывать историю.

«Демократический мир решительно осудил преступления нацистского режима, они являются обязательной частью школьных уроков истории. Важно, чтобы также масштабно в Европе освещались размах и ужасы коммунистических преступлений, важно понимание, что и они требуют ясного единодушного осуждения», — говорится в обращении.

Страны Балтии, Польша и Румыния призывают Евросоюз рассматривать эту тему более широко, а также создать в Брюсселе мемориал жертвам тоталитарных режимов, в том числе советского.

Обращение подписали премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Новая газета - Балтия