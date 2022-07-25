Представитель Светланы Тихановской: Белорусы – это не Лукашенко

Многие белорусы после протестов 2020 года начали массово уезжать в страны ЕС, в частности в Литву, где они сталкиваются с большими трудностями. Об этом Русской службе Радио LRT рассказывает пресс-атташе Светланы Тихановской, журналистка Анна Красулина.

По данным Департамента миграции, за 6 месяцев текущего года, в числе других иностранцев, более 10 тысяч белорусов получили временный вид на жительство в Литве. Еще 4 400 граждан Беларуси ждут ответа на поданные заявки. В Департаменте отмечают, что рассмотрение прошений занимает 4 месяца, а в спешном порядке – два месяца.

Поток эмиграции белорусов в Литву особенно усилился после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Война в Украине / Vida Press nuotr.

"Сейчас в Беларуси можно сесть в тюрьму за антивоенные выступления и посты в интернете. Нельзя выйти на улицу с плакатом, на котором будет написано «Нет войне», – вы сразу же окажетесь за решеткой. В эту войну Беларусь втянул Лукашенко, белорусы находится в страхе из-за того, что их могут призвать в армию и заставят воевать против украинцев. Белорусы этого не хотят, поэтому они бегут из страны от репрессий и от возможной мобилизации. Репрессии продолжаются каждый день, снова и снова сажают людей в тюрьмы, где создаются пыточные условия, людей там избивают, пытают, заставляют произносить на камеру покаянные речи", - рассказала Анна Красулина.

"Люди, которые поняли, что жить в такой стране невозможно, уезжают. Бесспорно, что на свободе лучше, но реальность в том, что у многих белорусов нет денег, на которые можно было бы уехать из страны и на новом месте обустроить свой быт, - говорит Красулина. - Люди убегают в чем есть, хорошо, если с одним чемоданом, а то и без него, хватают детей и бегут. Приезжая на новое место, например в Литву, люди сталкиваются с проблемой поиска жилья, работы, а также возникает языковой барьер".

Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

В последние годы в Беларуси IT-сфера была двигателем прогресса.

"Есть часть белорусов, которые имеют возможность хорошо устроиться за границей, – это люди, работающие в IT-сфере. Во-первых, им не нужен литовский язык для работы, так как их рабочий язык – английский. Во-вторых, таким специалистам помогают с переездом сами компании. Но, конечно, каждая ситуация уникальна: я знаю случаи, когда люди настолько не могли в бытовом отношении здесь устроиться, что даже возвращались в Беларусь. Чаще всего, таких людей сразу при пересечении границы встречают силовые органы, которые их хватают и сажают", - добавила Анна.

Дорожные знаки в Вильнюсе / R. Šimašiaus nuotr.

В прошлом году гражданам Беларуси, бежавшим от режима Лукашенко, было выдано 20,6 тысяч разрешений на временное проживание. Наиболее распространенными основаниями для выдачи этих документов послужили работа (39 тысяч), воссоединение семьи (6 тысяч), учеба (3,1 тысячи).

Анна Красулина говорит, что Литва продолжает делать очень многое для белорусов. Она отмечает, что, получая ВНЖ, белорусы обретают возможность проживать в Литве. Кроме того, журналист отмечает, как много, несмотря на свою загруженность, делают для белорусов миграционные службы Литвы.

Протест белорусских активистов в Литве / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Граждане Беларуси, проживающие за границей, находятся меж двух огней. С одной стороны, они пострадали от режима Лукашенко, а с другой стороны, они расплачиваются за деспотический режим Лукашенко, находясь в Европе, так как в глазах европейцев зачастую являются представителями этого режима.

"К сожалению, белорусы отвечают за те преступления, которые совершил Лукашенко. Хочу напомнить, что именно Лукашенко втянул Беларусь в войну, став агрессором наравне с Путиным. Именно он поставил под удар всех белорусов. Белорусы – это не Лукашенко, и Лукашенко не может от имени белорусов или Беларуси что-либо делать. Он не легитимен, в 2020 году большинство белорусов проголосовали против него; они проголосовали за Тихановскую, дав понять Лукашенко, что он должен уйти с поста президента".

Светлана Тихановская / AP nuotr.

"Но, к сожалению, он силой сохранил эту власть при поддержке Путина. И сейчас уезжают те белорусы, которые не могут мириться с режимом Лукашенко и которые выступают против войны, – чаще всего такие люди находятся под преследованием со стороны режима. Эти люди, даже уехав, не опустили руки и продолжают бороться. Мы попросили бы принять это во внимание и не дискриминировать белорусов. Но в Литве таких случаев как раз меньше всего: Литва нас понимает и очень хорошо поддерживает. Мы очень благодарны литовскому правительству и литовскому народу", - заключила Анна Красулина.