Хроника путинской войны. С начала войны в Украине пострадали более 1000 детей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 25 июля.

На 152-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий понедельника, 25 июля (время вильнюсское).

18:55

Мэрия Харькова в ближайшее время начнет устанавливать укрытия у остановок общественного транспорта. "Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными по защите от снарядов и разлету осколков", - цитирует сайт городского совета мэра Харькова Игоря Терехова.

18:30

Суд в Барнауле оштрафовал преподавателя философии и истории местного медицинского колледжа Алексея Аргунова за "лайки" под антивоенными постами и видео. По информации интернет-проекта "Сибирь.Реалии", это первый случай в России, когда административную статью о "дискредитации российской армии" вменили не за публикацию или репост, а за реакцию на пост против войны в Украине, опубликованный другим пользователем.

По словам преподавателя, в суде он пытался объяснить, что лайки и другие реакции на записи пользователей соцсетей не являются репостами, то есть распространением "дискредитирующей" информации. Однако его оштрафовали на 30 тыс. рублей.

18:10

Словакия может поставить МИГ-29 Украине

Словакия может передать Украине свои самолеты МИГ-29 уже к концу августа. Об этом в своем Twitter сообщила журналистка Sky News Дебора Хайнс со ссылкой на министерство обороны республики. Речь идет о передаче Украине 11 самолетов данного типа.

NEW: Slovakia is ready to discuss transferring its 11 MIG-29s to Ukraine, defence minister says. @JaroNad says the jets will be grounded by end of August. Czech & Polish jets will start protecting 🇸🇰 air space. But Slovakia would need a plan with allies to fill any capability gap — Deborah Haynes (@haynesdeborah) July 25, 2022

17:50

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк ЕС, предоставляет Украине финансирование в 1,59 млрд евро, подкрепленные гарантиями из бюджета ЕС, чтобы помочь восстановить наиболее важные поврежденные объекты инфраструктуры и возобновить критически важные проекты, направленные на удовлетворение неотложных потребностей украинского населения. Из этих средств 1 млрд будет выделен немедленно.

Это второй пакет помощи Украине в рамках программы срочного реагирования ЕИБ "Украинская солидарность", разработанной в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией, отмечается в заявлении ведомства в Брюсселе.

17:25

Заключение соглашения по вывозу зерна из украинских портов не является для России препятствием для ведения военных действий в Украине и уничтожения ее объектов военной инфраструктуры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Конго.

По его словам, западные страны "исказили" информацию о ракетном ударе российской армии по Одессе, чтобы дискредитировать Россию. Ракетные удары были нанесены по целям, расположенным "в так называемой военной части одесского порта", что, по мнению дипломата, подтверждает: Россия не создает препятствий для вывоза зерна из украинских портов.

17:00

Украинская "IT-армия" атакует российские ресурсы

С 11 по 24 июля украинская "ИТ-армия" вывела из строя более 750 российских онлайн-ресурсов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства цифровой трансформации Украины. Отмечается, что атакам подверглись "критически важные онлайн-ресурсы" МИД России, была парализована работа более сотни онлайн магазинов, продающих военное снаряжение. "IT-армия продолжает сдерживать пропаганду в России и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ", - указали в министерстве.

16:35

Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко выразил надежду, что первый конвой с украинским зерном отправится из порта Черноморск на этой неделе. В течение следующих двух недель три украинских порта, включая Одессу, будут готовы к экспорту зерна, пояснил Лещенко медиакомпании CNN.

16:10

На журналиста Илью Азара составили второй протокол о "дискредитации" российской армии (ч.1, ст. 20.3.3 КоАП). Что именно вменяют Азару, неизвестно, рассказал "Новой газете. Европа" адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы журналиста. В июне Азара уже оштрафовали на 60 тыс рублей за антивоенный пост в фейсбуке от 28 февраля, где он писал об обстрелах российской армией Харькова.

Война России против Украины / AP nuotr.

15:50

Минобороны России предупредило жителей Славянска о "чудовищной провокации СБУ". Как отмечается в Telegram-канале российского военного ведомства, сотрудники украинской спецслужбы намерены в ближайшие дни "взорвать емкости с химически опасным веществом – гексаном, общим объемом более 120 т". Цель данной провокации, отмечается в сообщении, "по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России и формирования так называемой "ДНР" "в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ". В Минобороны РФ не предоставили никаких доказательств своих утверждений.

15:30

Генеральная прокуратура Украины предъявила подозрение в возможных связях с оккупационными властями Херсонской области 14 экс-сотрудникам МВД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офис Генпрокурора страны. По версии следствия, 14 экс-сотрудников украинской полиции добровольно согласились работать в "ГУ МВД Херсонской области", созданном пророссийскими властями региона. По статье о коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) виновным может грозить до 12 лет лишения свободы.

15:05

С начала войны в Украине пострадали более 1000 детей. 358 - погибли, 686 - получили ранения, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины в своем Telegram-канале.

14:35

Европейский вещательный союз (EBU) и медиакомпания Би-би-си подтвердили, что конкурс песни "Евровидение" 2023 года будет проводиться в Великобритании от имени Национальной общественной телерадиовещательной компании Украины (Суспильное), как страны, победившей в 2022 году. В пресс-релизе EBU, опубликованном ранее, сообщается, что это решение было принято после изучения возможности проведения конкурса в Украине и с сожалением констатировано, что по соображениям безопасности это невозможно.

Би-би-си примет на себя обязанности организатора конкурса и будет работать с партнерами из Суспильного над украинскими элементами шоу. Представитель Украины, как страны-победителя 2022 года, автоматически попадет в финал предстоящего конкурса вместе с так называемой "большой пятеркой" (страны, которые вносят наибольший финансовый вклад в проведение конкурса: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания).

14:05

Зенитная самоходная установка "Gepard" / Wikipedia

Украина получила от Германии первые зенитные самоходки Gepard. "Сегодня официально зашли три первых Gepard, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов", - заявил в эфире всеукраинского информационного телемарафона министр обороны Украины Алексей Резников.

13:50

Российские войска за минувшие сутки пытались выйти на административную границу Луганской области с трех сторон, однако повсюду были вынуждены отступить. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале. Земля вокруг населенных пунктов, контролируемых украинскими военными, напоминает "планету с многочисленными кратерами - туда почти ежеминутно попадают снаряды", - подчеркнул он. За последние сутки российские войска выпустили в этом направлении три ракеты, совершили три массированных артиллерийских атаки и два длительных минометных обстрела. Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление.

13:25

В министерстве обороны РФ отчитались об уничтожении в Хмельницкой области перевалочной базы с "поставленными США боеприпасами реактивных систем залпового огня HIMARS и снарядами американских крупнокалиберных гаубиц М777". Об этом заявил на брифинге официальный представитель военного ведомства.

По информации украинских военных, три российские ракеты были сбиты накануне над территорией Хмельницкой области Обломки упали в поле Каменец-Подольского района.

13:05

Только на внутренних рейсах в этому году российская авиация потеряет 19 млн пассажиров. Это примерно одна пятая от запланированного общего числа пассажиров, сообщает деловая газета "Ведомости" со ссылкой на министерство транспорта РФ. Причиной тому стал введенный после начала военного вторжения в Украину и сохраняющийся до сих пор запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России.

12:40

С начала российского вторжения в Украину в Центральном реестре иностранцев в Германии уже зарегистрировано более 915 000 беженцев от войны. Из них, по данным МВД ФРГ, 890 605 человек являются гражданами Украины. В тоже время в ведомстве неизвестно как реальное число беженцев с Украины, въехавших в Германию, так и количество украинцев, находящихся в данный момент на территории страны. Украинцы могут въезжать в Германию со своими документами без необходимости их оформлять. Кроме того, те, кто живет у друзей или родственников и не обращается за государственной помощью, также не фигурируют в официальной статистике.

Среди беженцев из Украины, зарегистрированных в Центральном реестре иностранцев, почти две трети (65,7 процента) составляют девочки и женщины. Среди взрослых три четверти (75,6 процента) составляют женщины и 23,9 процента - мужчины. 7,5 процента украинских беженцев - старше 64 лет.

12:15

Польша передала Украине танки Twardy. "PT-91 Twardy от Польши - уже в Украине. Спасибо нашим друзьям", - написал в своем Telegram-kanale руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

PT-91 Twardy - это основной боевой танк армии Польши. Это модернизированный советский танк Т-72 с заменой систем ремоторизации и усилением бронирования. Количество поставленных Украине танков PT-91 Twardy не уточняется.

11:45

Глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller) в целом удовлетворен темпами заполнения газовых хранилищ в Германии. Немецкие хранилища, "наконец-то, опять прилично заполняются", написал чиновник в Twitter. По его словам, уровень заполнения на 23 июля составил 65,91 процента. "Теперь речь идет о достижении 75-процентной квоты к 1 сентября".

Die deutschen #Gasspeicher liegen (Stand 23.7.) bei 65,91 % (+ 0,39 / 1.024 GWh/d) und damit endlich wieder auf einem ordentlichen Einspeicherpfad. Jetzt gilt es die 75% Quote zum 1.9. zu schaffen.

Auch @UniperGermany hat die Ausspeicherung beendet.@bnetza @BMWK — Klaus Müller (@Klaus_Mueller) July 25, 2022

11:25

После ударов по Одессе США совместно с Украиной разрабатывают "план Б", направленный на разблокирование экспорта украинского зерна. Он "включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским и экспорт мог двигаться быстрее", - сообщила медиакомпания CNN со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID). Представитель агентства заявил, что надо учитывать разные непредвиденные обстоятельства, так как Путину доверять нельзя.

11:04

ФСБ: Украинская военная разведка вербовала российских летчиков

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ утверждают, что украинская военная разведка пыталась вербовать российских летчиков с целью угона боевых самолетов Воздушно-космических сил России. По версии ФСБ, в операции фигурировал болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он якобы нашел двух курьеров, которые участвовали в передаче денег украинской разведки российскому летчику, поведали в ведомстве. Саму операцию, по версии ФСБ, якобы "курировали спецслужбы НАТО". Российские СМИ распространили видео, в котором говорится, что за кадром - "голос сотрудника украинских спецслужб". Подтверждения этому, однако, не приводится, лицо говорящего не показывается.

10:10

Независимый член Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова, на которую ранее завели уголовное дело о "распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" (ст. 207.3 УК), покинула Россию и находится в Тбилиси. Об этом она рассказала изданию "Медиазона". Как отметила Пирогова, на 06.00 мск у нее был назначен допрос в Следственном комитете РФ. Поводом для дела стала запись в Twitter, посвященная похоронам погибших в ходе войны в Украине солдат.

09:26

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль (Hubertus Heil) посетили украинский город Ирпень примерно в 30 километрах к северо-западу от Киева. Для глав ведомств это - первый визит в Украину с начала войны. Они также планируют пообщаться с украинскими политиками, среди которых - глава МВД Украины Денис Монастырский, руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, украинский министр экономики Юлия Свириденко, министр социальной политики Оксана Жолнович и мэр Киева Виталий Кличко.

08:46

В Донбассе и Херсонcкой области продолжаются бои с переменным успехом, сообщило в сводке министерство обороны Великобритании. По его данным, российское командование по-прежнему стоит перед проблемой: снабжать ли ресурсами наступление на востоке или наращивать оборону на западе. В министерстве добавили, что 18 июля выявили пункт по ремонту и восстановлению российских боевых транспортных средств близ хутора Барвинок в Белгородской области РФ, в 10 километрах от границы с Украиной. Британская разведка обнаружила там 300 единиц техники, которой был нанесен урон, включая танки, бронетранспортеры и машины поддержки, говорится в сводке. По версии оборонного ведомства Великобритании, Россия испытывает сложности не только с пополнением личного состава, но и с ремонтом тысяч единиц техники, которой был причинен ущерб в ходе войны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/0J6jYm2jFf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zf26RycMYw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 25, 2022

08:30

Лавров пытается заручиться поддержкой стран Африки

Сергей Лавров / AP nuotr.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Конго (РК) в рамках турне по африканским странам, направленного на то, чтобы заручиться поддержкой на фоне войны в Украине. Представитель министерства Мария Захарова в Telegram отметила, что речь идет о "первом визите министра иностранных дел России/СССР в РК". Лавров прибыл в город Ойо. Это - территория проживания племени мбоши, из которого происходит и нынешний президент страны Дени Сассу-Нгессо. Ранее Сергей Лавров посетил Египет, куда РФ поставляет пшеницу и оружие. Запланированы также поездки в Эфиопию и Уганду.

07:55

Урсула фон дер Ляйен / AP nuotr.

Ввиду ненадежности России как партнера в поставках газа ЕС уже сейчас должен снизить его потребление таким образом, чтобы к марту 2023 года экономия составила 15 процентов (45 млрд кубометров). Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью dpa. "Нашей главной целью остается полная независимость от импорта российского газа в Европу не позднее 2027 года", - подчеркнула она. С помощью механизма REPowerEU Брюссель хочет инвестировать 300 млрд евро в проекты по экономии газа и ускорению перехода к возобновляемым источникам энергии. "В то же время мы заключаем новые соглашения с более надежными партнерами, такими как США и Норвегия", - добавила глава ЕК.

05:40

Удары ВС Украины на юге

Украинская армия на юге страны уничтожила командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ, два склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс "Фагот", сообщило в Facebook оперативное командование "Юг" ВСУ. Кроме того, по его данным, уничтожены 66 россиян, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", три единицы бронированной и девять - автомобильной техники. Украинская авиация нанесла пять ударов. В частности, атакованы 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе, пары Ми-8 и Ми-24 отработали 2 вражеских опорных пункта в Херсонском, говорится в сообщении.

04:30

Некоторые страны Евросоюза хотят добиться исключений из планов Еврокомиссии по обязательному снижению потребления природного газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект обсуждаемого документа. Брюссель 20 июля предложил странам ЕС со следующего месяца добровольно сократить потребление газа на 15 процентов. Во время обсуждений несколько государств заявили, что ограничения должны учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа. Кроме того, предлагается сделать исключения для тех стран, которые могут поставлять газ другим государствам. От жестких ограничений могут освободить и некоторые отрасли, которые считаются критически важными для единого рынка ЕС, пишет газета.

03:30

Инвестиции Китая в Россию в рамках проекта по развитию и сотрудничеству "Один пояс - один путь" в первом полугодии 2022 года впервые сократились до нуля, пишет газета Financial Times со ссылкой на отчет центра Green Finance & Development Center. FT указывает, что Китай не инвестировал в Россию впервые с момента запуска программы в 2013 году. В прошлом году Москва и Пекин заключили соглашения на сумму около 2 млрд долларов. В целом с 2013 года КНР вложила в Россию более 30 млрд долларов. FT называет Россию одним из главных бенефициаров проекта "Один пояс - один путь"

Отсутствие инвестиций FT связывает с нежеланием Пекина попасть под санкции из-за сделок с Россией. Директор центра Кристоф Недопил Ван допустил, что падение инвестиций может быть временным, поскольку между Россией и Китаем "определенно сильное взаимодействие". Ван, в частности, напомнил, что несмотря на войну, КНР увеличила закупки российских энергоносителей.

02:30

За пять месяцев войны в Украине были убиты не менее 18, ранены 50 медицинских сотрудников, сообщил Минздрав страны. По его данным, около 900 медучреждений были разрушены или сильно пострадали от обстрелов.

01:45

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве (архивное фото) / AP nuotr.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, прежде чем в сентябре покинуть Даунинг-стрит, планирует последнюю поездку в Киев, чтобы увидеться с Владимиром Зеленским, пишет The Telegraph. "Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его", - рассказал источник издания.

00:45

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило об уничтожении под Херсоном российской батареи из двух установок С-300. Военные опубликовали видео, на котором видны две горящие пусковые установки и разбитая машина. "Юг" уточняет, что эта батарея была уничтожена в районе села Зеленотропинское в сорока километрах к югу от Херсона.

00:05

Президент Украины Владимир Зеленский посвятил свое ежедневное вечернее обращение празднику - Дню украинской государственности. Праздник был учрежден в прошлом году и в этом июле отмечается впервые - 28 июля, в день крещения Киевской Руси. "Только те, кто совершенно не знаком с историей и не чувствует ее, мог решиться напасть на нас - после всего, через что прошел наш народ, чему он научился за столетия. Украинцы никогда не отдадут свою независимость", - сказал Зеленский. Президент анонсировал новые визиты партнеров, переговоры и "дальнейшее продвижение украинских позиций на фронте, в дипломатии, в экономике".

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