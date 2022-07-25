Хроника путинской войны. ЕС стремится к независимости от газа из РФ не позднее 2027 года

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 25 июля.

На 152-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий понедельника, 25 июля (время вильнюсское).

10:10

Независимый член Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова, на которую ранее завели уголовное дело о "распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" (ст. 207.3 УК), покинула Россию и находится в Тбилиси. Об этом она рассказала изданию "Медиазона". Как отметила Пирогова, на 06.00 мск у нее был назначен допрос в Следственном комитете РФ. Поводом для дела стала запись в Twitter, посвященная похоронам погибших в ходе войны в Украине солдат.

09:26

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль (Hubertus Heil) посетили украинский город Ирпень примерно в 30 километрах к северо-западу от Киева. Для глав ведомств это - первый визит в Украину с начала войны. Они также планируют пообщаться с украинскими политиками, среди которых - глава МВД Украины Денис Монастырский, руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, украинский министр экономики Юлия Свириденко, министр социальной политики Оксана Жолнович и мэр Киева Виталий Кличко.

08:46

В Донбассе и Херсонcкой области продолжаются бои с переменным успехом, сообщило в сводке министерство обороны Великобритании. По его данным, российское командование по-прежнему стоит перед проблемой: снабжать ли ресурсами наступление на востоке или наращивать оборону на западе. В министерстве добавили, что 18 июля выявили пункт по ремонту и восстановлению российских боевых транспортных средств близ хутора Барвинок в Белгородской области РФ, в 10 километрах от границы с Украиной. Британская разведка обнаружила там 300 единиц техники, которой был нанесен урон, включая танки, бронетранспортеры и машины поддержки, говорится в сводке. По версии оборонного ведомства Великобритании, Россия испытывает сложности не только с пополнением личного состава, но и с ремонтом тысяч единиц техники, которой был причинен ущерб в ходе войны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/0J6jYm2jFf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zf26RycMYw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 25, 2022

08:30

Лавров пытается заручиться поддержкой стран Африки

Сергей Лавров / AP nuotr.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Конго (РК) в рамках турне по африканским странам, направленного на то, чтобы заручиться поддержкой на фоне войны в Украине. Представитель министерства Мария Захарова в Telegram отметила, что речь идет о "первом визите министра иностранных дел России/СССР в РК". Лавров прибыл в город Ойо. Это - территория проживания племени мбоши, из которого происходит и нынешний президент страны Дени Сассу-Нгессо. Ранее Сергей Лавров посетил Египет, куда РФ поставляет пшеницу и оружие. Запланированы также поездки в Эфиопию и Уганду.

07:55

Урсула фон дер Ляйен / AP nuotr.

Ввиду ненадежности России как партнера в поставках газа ЕС уже сейчас должен снизить его потребление таким образом, чтобы к марту 2023 года экономия составила 15 процентов (45 млрд кубометров). Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью dpa. "Нашей главной целью остается полная независимость от импорта российского газа в Европу не позднее 2027 года", - подчеркнула она. С помощью механизма REPowerEU Брюссель хочет инвестировать 300 млрд евро в проекты по экономии газа и ускорению перехода к возобновляемым источникам энергии. "В то же время мы заключаем новые соглашения с более надежными партнерами, такими как США и Норвегия", - добавила глава ЕК.

05:40

Удары ВС Украины на юге

Украинская армия на юге страны уничтожила командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ, два склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс "Фагот", сообщило в Facebook оперативное командование "Юг" ВСУ. Кроме того, по его данным, уничтожены 66 россиян, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", три единицы бронированной и девять - автомобильной техники. Украинская авиация нанесла пять ударов. В частности, атакованы 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе, пары Ми-8 и Ми-24 отработали 2 вражеских опорных пункта в Херсонском, говорится в сообщении.

04:30

Некоторые страны Евросоюза хотят добиться исключений из планов Еврокомиссии по обязательному снижению потребления природного газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект обсуждаемого документа. Брюссель 20 июля предложил странам ЕС со следующего месяца добровольно сократить потребление газа на 15 процентов. Во время обсуждений несколько государств заявили, что ограничения должны учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа. Кроме того, предлагается сделать исключения для тех стран, которые могут поставлять газ другим государствам. От жестких ограничений могут освободить и некоторые отрасли, которые считаются критически важными для единого рынка ЕС, пишет газета.

03:30

Инвестиции Китая в Россию в рамках проекта по развитию и сотрудничеству "Один пояс - один путь" в первом полугодии 2022 года впервые сократились до нуля, пишет газета Financial Times со ссылкой на отчет центра Green Finance & Development Center. FT указывает, что Китай не инвестировал в Россию впервые с момента запуска программы в 2013 году. В прошлом году Москва и Пекин заключили соглашения на сумму около 2 млрд долларов. В целом с 2013 года КНР вложила в Россию более 30 млрд долларов. FT называет Россию одним из главных бенефициаров проекта "Один пояс - один путь"

Отсутствие инвестиций FT связывает с нежеланием Пекина попасть под санкции из-за сделок с Россией. Директор центра Кристоф Недопил Ван допустил, что падение инвестиций может быть временным, поскольку между Россией и Китаем "определенно сильное взаимодействие". Ван, в частности, напомнил, что несмотря на войну, КНР увеличила закупки российских энергоносителей.

02:30

За пять месяцев войны в Украине были убиты не менее 18, ранены 50 медицинских сотрудников, сообщил Минздрав страны. По его данным, около 900 медучреждений были разрушены или сильно пострадали от обстрелов.

01:45

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве (архивное фото) / AP nuotr.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, прежде чем в сентябре покинуть Даунинг-стрит, планирует последнюю поездку в Киев, чтобы увидеться с Владимиром Зеленским, пишет The Telegraph. "Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его", - рассказал источник издания.

00:45

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило об уничтожении под Херсоном российской батареи из двух установок С-300. Военные опубликовали видео, на котором видны две горящие пусковые установки и разбитая машина. "Юг" уточняет, что эта батарея была уничтожена в районе села Зеленотропинское в сорока километрах к югу от Херсона.

00:05

Президент Украины Владимир Зеленский посвятил свое ежедневное вечернее обращение празднику - Дню украинской государственности. Праздник был учрежден в прошлом году и в этом июле отмечается впервые - 28 июля, в день крещения Киевской Руси. "Только те, кто совершенно не знаком с историей и не чувствует ее, мог решиться напасть на нас - после всего, через что прошел наш народ, чему он научился за столетия. Украинцы никогда не отдадут свою независимость", - сказал Зеленский. Президент анонсировал новые визиты партнеров, переговоры и "дальнейшее продвижение украинских позиций на фронте, в дипломатии, в экономике".

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