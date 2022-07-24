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2022.07.24 16:44

В Вильнюсе женщина выстрелила из револьвера в мужчину на 40 лет моложе себя

LRT.lt
LRT.lt 2022.07.24 16:44
Полиция
Полиция / BNS nuotr.

Как сообщил департамент полиции, в субботу около полуночи в Вильнюсе раздался выстрел – женщина из окна квартиры выстрелила в молодого человека. Во время инцидента никто не пострадал.

Как указывается в полицейской сводке, 23 июля около 23:40 на вильнюсской улице Дарюса и Гиренаса во время конфликта женщина (1959 года рождения) из окна квартиры выстрелила из револьвера в мужчину (1999 года рождения). В сводке отмечается, что инцидент произошел "в общественном месте" и при этом "демонстрировалось неуважение к окружающим".

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские забрали пистолет с патронами. Полиция сообщает, что подозреваемая находится под стражей.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 284 Уголовного кодекса Литовской Республики и статьей 253 (часть 1).

# Литва
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