В Беларуси разрушили очередной мемориал польским военным

В Беларуси продолжается уничтожение мемориалов польским военным, сопротивлявшимся нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

В деревне Стриевка Гродненского района разрушен мемориал польским солдатам Армии Крайовой (АК), погибшим в бою с германскими оккупантами во время Второй мировой войны, сообщил в пятницу, 21 июля, в Союзе поляков Беларуси. Это по крайне мере восьмой подобный инцидент в Беларуси за последний месяц.

"Разрушение польских памятников в Беларуси набирает обороты. На этот раз памятник солдатам АК снесли в селе Стриевка Гродненской области. В 1943 году здесь погибли 32 польских солдата, сражаясь с немецкой жандармерией", - написал заместитель руководителя Союза Марек Заневский.

В Союзе поляков Беларуси со ссылкой на источники утверждают, что к разрушению причастно местное КГБ, приказавшее уничтожить памятник руководителю находящегося поблизости колхоза. В МИД Польши сообщили, что к разрушенному мемориалу приехал консул Польши в Гродно Анджей Рачковский.

Kolejny polski cmentarz na Białorusi zniszczony. Na zdjęciu konsul Andrzej Raczkowski w Stryjówce na Grodzienszczyznie. pic.twitter.com/WP174oWhyt — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) July 23, 2022

"Армия Крайова" была создана из ячеек сопротивления в 1942 году на территории оккупированной в 1939 году нацистской Германией Польши. К добровольческой армии примкнули сотни тысяч человек. В посткоммунистической Польше официально чтят Армию Крайову. Белорусские власти приравняли ее к "фашистским преступникам", а 9 апреля 2021 года в РБ было возбуждено уголовное дело против бывших бойцов "Армии Крайовой" по факту "геноцида белорусского народа".

В Беларуси уничтожают польские мемориалы Второй мировой войны

В конце июня Союз сообщил, что в Берестовицком районе Гродненской области "неизвестные преступники" похитили могильные плиты и выкопали тела двух польских солдат из Армии Крайовой, погибших в этих местах в 1944 году. 30 июня польский МИД сообщил об осквернении и разрушении различных мемориалов в Богданах, Бобровицах, Дындилишках, Ивии, Ошмяне и Йодкевичах.

5 июля посольство Польши в Беларуси заявило, что польское воинское кладбище в Микулишках Гродненской области "варварски стерто с лица земли". "Это напоминает самые мрачные страницы истории коммунизма, и, учитывая более ранние сообщения об опустошении польских воинских захоронений, не может быть воспринято иначе, как преднамеренная акция по дальнейшему ухудшению взаимоотношений между Польшей и Беларусью", - заявили в МИД Польши.

Charge d’affaires Polski na Białorusi Marcin Wojciechowski złożył kwiaty i zapalił znicze na grobach żołnierzy AK w Mikuliszkach - na cmentarzu, który został barbarzyńsko zrównany z ziemią. Polskie miejsca pamięci narodowej na Białorusi nie zostaną zapomniane. Chwała Bohaterom! pic.twitter.com/CgKG145qUA — PLinBelarus (@PLinBelarus) July 5, 2022

В МИД Беларуси в ответ утверждают, что захоронений иностранных солдат в Микулишках не было, а "законность проведения работ по обустройству территории дополнительно подтверждена Генеральной прокуратурой и основывается на получении данных об отсутствии человеческих останков".

DW