Хроника путинской войны. США изучают вопрос о возможности объявить Россию спонсором терроризма

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 24 июля.

На 151-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 24 июля (время вильнюсское).

15:50

Утром 24 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по Хмельницкой области с акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВС Украины. Отмечается, что украинские ПВО сбили при этом три крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

15:30

По заявлениям администрации города Красный Луч, находящегося под контролем самопровозглашенной "ЛНР", в результате удара по городу украинских ВС из реактивных систем залпового огня HIMARS в ночь на 24 июля были ранены три человека.

Ранее в представительстве "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили об обстреле Красного Луча шестью ракетами американской РСЗО HIMARS.

15:05

В Херсонской области российские оккупационные власти создали специальные группы "якобы из местной молодежи" для закрашивания украинской символики, пишет в Facebook первый зампредседателя местного областного совета Юрий Соболевский. По его мнению, это было сделано, чтобы "задушить движение сопротивления". За любую информацию о личности и местонахождении его участников объявлена награда, добавляет он.

14:40

Российская сторона готовит к публикации расследование, призванное доказать, что ВС РФ непричастны к уничтожению драмтеатра в Мариуполе, сообщает Главное управление разведки Украины. По его данным, Россия попытается обосновать версию, согласно которой 16 марта 2022 года взрыв произошел внутри здания театра, а число жертв составило 14 человек.

Между тем Киев подчеркивает, что российская боевая авиация совершила бомбардировку драмтеатра, в котором укрывалось около 1000 мирных жителей - в основном, женщины и дети. 25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате российских авианалетов на драмтеатр погибли около 300 человек.

Драматический театр в Мариуполе / AP nuotr.

14:05

Вашингтон серьезно рассматривает вопрос о возможности объявить Россию государством-спонсором терроризма, однако он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами. Такое заявление сделала посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Радио Свобода". По словам дипломата, уже сейчас США используют в отношении России "все доступные средства", в том числе многие из тех, которые применялись бы в отношении государства-спонсора терроризма.

13:50

В Украину США и их союзниками могут быть поставлены 25-30 ракетных систем залпового огня HIMARS и их аналогов - установок MLRS из Великобритании и других стран НАТО. Об этом заявил в интервью Радио Свобода / Радио Свободная Европа глава комитета по ВС Палаты представителей, республиканец Адам Смит. Он был в составе делегации Конгресса США, посетившей Киев. 23 июля Смит встретился в украинской столице с президентом страны Владимиром Зеленским. Позже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что во время этой встречи речь шла, кроме прочего, о поставках вооружений.

13:15

"Польская армия должна быть настолько многочисленна и сильна, что уже само ее существование будет отпугивать противника. Кремлевские правители не станут наносить удар по сильным. Они нападают, когда видят слабость", - такое заявление сделал зампремьера Польши, министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью еженедельной газете Sieci, которое должно быть опубликовано в выпуске за 25 июля.

"Мы будем иметь самые сильные наземные войска среди европейских стран-членов НАТО", - пообещал польский политик.

12:45

Правительство России в очередной раз расширило список "недружественных стран и территорий", включив в него острова Гернси и Мэн, поддерживающие британские санкции против РФ, а также Багамские острова, где был введен запрет на любые операции с Банком России и Минфином.

🇷🇺 @Pravitelstvo_RF дополнило перечень недружественных стран и территорий. В него вошли:



🔹Острова Гернси и Мэн, поддерживающие санкции, введенные Великобританией;

🔹Багамские острова, где был введен запрет на любые операции с Банком России и Минфином.



👉https://t.co/dqIrmOk5Vs pic.twitter.com/FOgSo7kHbI — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) July 24, 2022

12:10

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в порту Одессы ВС РФ нанесли удар по военному катеру ракетами "Калибр". О ракетном ударе по порту Киев сообщил накануне, указав, что две ракеты попали в объекты инфраструктуры. Позже в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российская сторона заявила ему о своей непричастности к ударам. По условиям соглашения о вывозе зерна из Украины по Черному морю, подписанного 22 июля с участием ООН, РФ, Украины и Турции в Стамбуле, порт Одессы - один из трех портов, который будут использовать для зернового экспорта.

11:50

Под Мелитополем, находящимся под контролем российских ВС, в ночь на 24 июля произошло несколько взрывов, в том числе на железной дороге, сообщает мэр города Иван Федоров. По его словам, повреждена была инфраструктура, которую российские военные использовали для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевки и Токмака.

11:25

"Война не сломала Украину и не сломает. Не остановила жизнь в нашем государстве. И точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну. Не подчинимся. Выстоим. Защитим свое. Победим!" - написал Владимир Зеленский в своем посте о пяти месяцах войны.

11:00

Россияне, проживающие по всему миру, устроили глобальную антивоенную акцию под названием "Не привыкайте к войне". Ее участники призывают немедленно остановить российское вторжение в Украину, начатое ровно пять месяцев назад - 24 февраля 2022 года, - и подчеркивают, что выходят на улицы в том числе за тех, кто не может это сделать в России.

10:35

В Хмельницкой области раздаются взрывы, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

10:00

Разведка Великобритании считает, что заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "расширении географии" войны, сделанное 20 июля, свидетельствует о подготовке Кремлем проведения новых "референдумов" за пределами Луганской и Донецкой областей. "Россия не расширила свою войну. Сохранение долгосрочного контроля за этими районами почти наверняка было первоначальной целью вторжения", - считают в Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/N1aAOViSoa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3JrD4THmNZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 24, 2022

08:50

Делегация палаты представителей Конгресса США посетила Киев и заверила украинские власти в готовности обеспечить дальнейшую поддержку в военных действиях против России. передает Reuters. "Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами по всему миру поддерживают Украину, предоставляя экономическую, военную и гуманитарную помощь", - цитирует заявление делегации агентство.

07:45

Генштаб ВСУ: Россияне безуспешно пытались захватить Углегорскую ТЭС

На Бахмутском направлении российские войска пытаются создать условия для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС, сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. Обстрелам подверглись объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Задействована авиация. С разных направлений россияне вели штурмовые действия для установления контроля над территорией Углегорской ТЭС, однако были отброшены украинскими военными.

06:30

На оккупированных территориях Запорожской области российскими военными похищено не менее 415 человек, 170 человек находятся в заложниках, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, похищенным считается человек, находящийся в плену более трех суток. Людей, которых россияне забирают на 1-2 дня, чтобы получить выкуп, значительно больше, сказал Старух.

05:45

Дональд Трамп / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны передавать Украине столько же или больше денег, чем США. "Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им больше 60 млрд долларов. Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты, дали лишь малую часть от этой суммы. Почему так? Я мог бы пойти и сказать: "Послушай, вы вложите столько же денег или даже больше, чем мы". И они бы сделали это с радостью. Но у нас 35 трлн долларов задолженности, у нас проблемы, а мы раздаем деньги", - сказал Трамп, выступая на студенческой конференции.

04:30

Главное из ежедневной сводки Института изучения войны (ISW):

- Украинские войска, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области. Информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограниченной и будет приходить с задержкой, считают в ISW.

- Аналитики также сообщают, что Кремль продолжает формировать региональные "добровольческие батальоны" и, вероятно, намеревается сформировать 16 таких батальонов к концу июля.

- Российские военные продолжают ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, в районах Северска и Бахмута. При этом с 15 июля снизилось количество обстрелов вдоль всей линии фронта в Донбассе, что может указывать на то, что американские HIMARS сдерживают возможности российской артиллерии.

Война России против Украины / AP nuotr.

03:30

В боях в Донецкой области погибли двое американцев, гражданин Канады и гражданин Швеции, рассказал изданию Politico их командир Руслан Мирошниченко. Погибших граждан США звали Люк Люцишин и Брайан Янг, канадца - Эмиль Антуан Рой-Сируа, гражданина Швеции - Эдвард Патриньяни. Они входили в состав сил специальных операций территориальной обороны ВСУ, рассказал Мирошниченко. Иностранцы погибли в результате танкового обстрела в районе села Григоровка.

Представитель Госдепартамента подтвердил изданию гибель двух американцев, не назвав их имена. "Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семьям в это трудное время нам больше нечего добавить", - сказали в Госдепе.

02:25

В Украине повреждены или уничтожены около 130 объектов культурного наследия

В Украине российскими войсками за пять месяцев войны были повреждены или полностью уничтожены 129 объектов культурного наследия, сообщило министерство культуры и информационной политики. По его данным, украинскими властями зафиксировано 434 случая предполагаемых военных преступлений против культурного наследия Украины в 15 регионах страны. Были повреждены или уничтожены:

- 149 религиозных сооружений, из них 50 состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или ценная историческая застройка;

- 46 памятников в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI века;

- 33 музея и заповедника;

- 41 библиотека;

- 65 домов культуры, театров, кинотеатров и других заведений культуры.

01:15

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении назвал обстрел порта Одессы "вопиющим российским варварством". "Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту - это цинично, и это удар по политическим позициям самой России. Если кто в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности, посмотрите, что происходит. Сегодняшние российские ракеты "Калибр" уничтожили саму возможность подобных заявлений", - заявил Зеленский.

00:05

В Госдепартаменте США заявили, что ракетный дар по порту Одессы "ставит под серьезное сомнение приверженность России подписанным накануне договоренностям" об организации поставок украинского зерна. "Это нападение подрывает работу ООН, Турции и Украины по доставке критически важных продуктов питания на мировые рынки. Россия несет ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию и полностью выполнить договоренности, на которые она согласилась", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия официально не подтверждала обстрел Одессы. В Минобороны Турции сообщили, что РФ заявила им о непричастности к атаке.

The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022

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