Хроника путинской войны. Генштаб ВСУ: Россияне безуспешно пытались захватить Углегорскую ТЭС

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 24 июля.

На 151-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 24 июля (время вильнюсское).

10:00

Разведка Великобритании считает, что заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "расширении географии" войны, сделанное 20 июля, свидетельствует о подготовке Кремлем проведения новых "референдумов" за пределами Луганской и Донецкой областей. "Россия не расширила свою войну. Сохранение долгосрочного контроля за этими районами почти наверняка было первоначальной целью вторжения", - считают в Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/N1aAOViSoa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3JrD4THmNZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 24, 2022

08:50

Делегация палаты представителей Конгресса США посетила Киев и заверила украинские власти в готовности обеспечить дальнейшую поддержку в военных действиях против России. передает Reuters. "Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами по всему миру поддерживают Украину, предоставляя экономическую, военную и гуманитарную помощь", - цитирует заявление делегации агентство.

07:45

Генштаб ВСУ: Россияне безуспешно пытались захватить Углегорскую ТЭС

На Бахмутском направлении российские войска пытаются создать условия для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС, сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. Обстрелам подверглись объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Задействована авиация. С разных направлений россияне вели штурмовые действия для установления контроля над территорией Углегорской ТЭС, однако были отброшены украинскими военными.

06:30

На оккупированных территориях Запорожской области российскими военными похищено не менее 415 человек, 170 человек находятся в заложниках, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, похищенным считается человек, находящийся в плену более трех суток. Людей, которых россияне забирают на 1-2 дня, чтобы получить выкуп, значительно больше, сказал Старух.

05:45

Дональд Трамп / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны передавать Украине столько же или больше денег, чем США. "Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им больше 60 млрд долларов. Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты, дали лишь малую часть от этой суммы. Почему так? Я мог бы пойти и сказать: "Послушай, вы вложите столько же денег или даже больше, чем мы". И они бы сделали это с радостью. Но у нас 35 трлн долларов задолженности, у нас проблемы, а мы раздаем деньги", - сказал Трамп, выступая на студенческой конференции.

04:30

Главное из ежедневной сводки Института изучения войны (ISW):

- Украинские войска, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области. Информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограниченной и будет приходить с задержкой, считают в ISW.

- Аналитики также сообщают, что Кремль продолжает формировать региональные "добровольческие батальоны" и, вероятно, намеревается сформировать 16 таких батальонов к концу июля.

- Российские военные продолжают ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, в районах Северска и Бахмута. При этом с 15 июля снизилось количество обстрелов вдоль всей линии фронта в Донбассе, что может указывать на то, что американские HIMARS сдерживают возможности российской артиллерии.

03:30

В боях в Донецкой области погибли двое американцев, гражданин Канады и гражданин Швеции, рассказал изданию Politico их командир Руслан Мирошниченко. Погибших граждан США звали Люк Люцишин и Брайан Янг, канадца - Эмиль Антуан Рой-Сируа, гражданина Швеции - Эдвард Патриньяни. Они входили в состав сил специальных операций территориальной обороны ВСУ, рассказал Мирошниченко. Иностранцы погибли в результате танкового обстрела в районе села Григоровка.

Представитель Госдепартамента подтвердил изданию гибель двух американцев, не назвав их имена. "Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семьям в это трудное время нам больше нечего добавить", - сказали в Госдепе.

02:25

В Украине повреждены или уничтожены около 130 объектов культурного наследия

В Украине российскими войсками за пять месяцев войны были повреждены или полностью уничтожены 129 объектов культурного наследия, сообщило министерство культуры и информационной политики. По его данным, украинскими властями зафиксировано 434 случая предполагаемых военных преступлений против культурного наследия Украины в 15 регионах страны. Были повреждены или уничтожены:

- 149 религиозных сооружений, из них 50 состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или ценная историческая застройка;

- 46 памятников в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI века;

- 33 музея и заповедника;

- 41 библиотека;

- 65 домов культуры, театров, кинотеатров и других заведений культуры.

01:15

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении назвал обстрел порта Одессы "вопиющим российским варварством". "Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту - это цинично, и это удар по политическим позициям самой России. Если кто в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности, посмотрите, что происходит. Сегодняшние российские ракеты "Калибр" уничтожили саму возможность подобных заявлений", - заявил Зеленский.

00:05

В Госдепартаменте США заявили, что ракетный дар по порту Одессы "ставит под серьезное сомнение приверженность России подписанным накануне договоренностям" об организации поставок украинского зерна. "Это нападение подрывает работу ООН, Турции и Украины по доставке критически важных продуктов питания на мировые рынки. Россия несет ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию и полностью выполнить договоренности, на которые она согласилась", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия официально не подтверждала обстрел Одессы. В Минобороны Турции сообщили, что РФ заявила им о непричастности к атаке.

The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022

Хроника событий 23 июля >>>