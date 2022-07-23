Хроника путинской войны. США отрицают уничтожение РСЗО HIMARS в Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 23 июля.

На 150-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 23 июля (время вильнюсское).

08:45

В распоряжении администрации Джо Байдена осталось 6 млрд долларов, выделенных США Украине в качестве помощи. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил в Twitter репортер издания Foreign Policy Джек Детч. Детч. Эту оставшуюся от всего объема программы поддержки сумму Белый дом обязан использовать до окончания фискального года в сентябре.

NEW: Biden admin has $6 billion left in presidential drawdown authority to provide weapons to Ukraine: senior U.S. defense official — Jack Detsch (@JackDetsch) July 22, 2022

07:50

Российские войска вновь предприняли попытку штурмовать территорию Углегорской ТЭС и поселок Покровское на Донбассе, однако украинская армия вынудила оккупантов отойти, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Также были нанесены авиационные удары в районе населенных пунктов Красногоровка и Каменка.

06:35

Российские войска минируют берега реки Ингулец - правого притока Днепра. Это, вероятно, свидетельствует о подготовке к контрнаступательным действиям украинских сил в районе Снигиревки и Зеленодольска на юге Украины, сообщил американский Институт изучения войны (ISW). По его данным, российские военные пытаются улучшить свое положение в южных регионах. Так, ВС РФ, в частности, нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевcкой областями, отметили в ISW.

06:14

Германия не исключает провала круговых поставок танков для Украины

Анналена Бербок / AP nuotr.

Германия не исключает провала так называемых круговых поставок танков для Украины, договоренности о которых были достигнуты ранее с Польшей, и хочет заняться поисками альтернатив. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в интервью газете Bild. "Если этот путь был неправильным, то мы должны обдумать ситуацию и посмотреть, как мы можем оказать активное содействие иным образом", - указала Бербок. Министр пояснила, что обмен техникой был инициирован, "потому что в то время он казался лучшим и самым оперативным средством". Теперь правительству Германии приходится решать вопрос, почему такой обмен, "очевидно, не происходит", и должна ли Германия в этих условиях "оказать другую поддержку". Круговые поставки оружия - передача восточноевропейским партнерам по НАТО, на вооружении которых до сих пор оставалась боевая техника советского производства, западных вооружений в обмен на те, которые они поставляют украинской армии, отражающей российскую агрессию. Польша, по словам представителя канцлера ФРГ Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit), настаивала на предоставлении ей взамен Т-72 самых современных немецких танков Leopard 2 A7.

05:08

Сообщения, что российские силы уничтожили в Украине четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS, не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель Пентагона, слова которого приводит телеканал CNN. По словам собеседника канала, на утро 22 июля информация об уничтожении систем HIMARS была ложной, что следовало из обмена данными с украинской стороной. США наблюдают "признаки" того, что российские силы в Украине "пытаются скорректировать воздействие, которое оказывают на них артиллерийские ракетные системы высокой мобильности". По словам американского чиновника, усилия Москвы на этом направлении не кажутся Вашингтону слишком эффективными.

03:55

Европол работает с Украиной над уменьшением угрозы контрабанды оружия

Здание Европола / Wikipedia

Европол тесно сотрудничает с украинскими чиновниками, чтобы уменьшить угрозу незаконного оборота оружия в Европейском Союзе. Об этом говорится в заявлении полицейской службы ЕС. В европейском координационном органе отметили, что доверяют украинской стороне в вопросе мониторинга и отслеживания огнестрельного оружия и довольны тем, как выстраивается сотрудничество с Киевом с момента подписания оперативного соглашения в 2017 году. Правоохранительные органы Украины продолжают взаимодействовать в рамках дел, "представляющих интерес для внутренней безопасности ЕС, - несмотря на продолжающуюся российскую военную агрессию", указали в Европоле.

03:00

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Владимир Зеленский уверен, что подписанное соглашение об экспорте зерна полностью отвечает интересам Украины и что она сохраняет полный контроль над своими портами. Соответствующее заявление украинский президент сделал в вечернем видеообращении. "После подписания соглашения около 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай, который уже собирается, тоже можно будет реализовать", - подчеркнул Зеленский. По его словам, Украина обладает объемами готового к экспорту зерна примерно на 10 млрд долларов (9,7 млрд евро).

02:36

Электронный документ Diia.pl даст возможность украинцам путешествовать по Шенгенской зоне

Электронное удостоверение личности для граждан Украины, оформленное в польском приложении Diia.pl, с 23 июля вместе с действительным проездным документом даст возможность путешествовать по странам Шенгенской зоны. Об этом сообщила в Twitter Пограничная служба Польши. Как уточняет агентство УНИАН, электронный документ Diia.pl - первый цифровой вид на жительство в ЕС.

📣Do katologu dokumentów pobytowych został dodany dokument elektroniczny w aplikacji Diia .pl wydawany dla obywateli🇺🇦

Oznacza to, że od jutra tj.23.07 razem z ważnym dokumentem podróży❗️będzie uprawniał do przekraczania granic. Szczegóły👇https://t.co/aRymDc7IpB — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 22, 2022

01:31

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с "CCC" до "C" (преддефолтного). Решение связано с договоренностями Киева с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года. Агентство не исключает понижения рейтинга до RD (ограниченный дефолт). Fitch прогнозирует, что война может продолжаться и в 2023 году, а перспективы "политического урегулирования путем переговоров - весьма слабы". "Затяжной характер российской военной тактики, которая предполагает широкомасштабное разрушение инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям", - констатируют в агентстве.

00:30

Минюст РФ расширил список "физлиц-иноагентов"

Руслан Шаведдинов / фото из личного альбома

Министерство юстиции России включило в список "физлиц-иноагентов" политика Илью Яшина, блогеров Максима Каца и Веронику Белоцерковскую, телеведущую Татьяну Лазареву, а также Руслана Шаведдинова - экс-сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и соратника Алексея Навального. По версии Минюста, все они получают финансирование от Украины. Всего в перечне фигурируют более десятка человек. Ранее он обновлялся 3 июня, в него был внесен бизнесмен Евгений Чичваркин.

00:15

Борис Джонсон / AP nuotr.

Великобритания работает над расширением масштабов подготовки украинских военнослужащих, в том числе путем "привлечения международных партнеров". Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова Джонсона привела пресс-служба правительства Соединенного Королевства. Глава кабмина отметил, что Лондон обучает "тысячи украинских военнослужащих на территории Великобритании". Зеленский, которого цитирует британская пресс-служба, в свою очередь выразил мнение, что военная поддержка, оказываемая Киеву Великобританией и другими странами, "реально меняет ситуацию в конфликте".