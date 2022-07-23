Хроника путинской войны. Россияне атаковали Одесский порт

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 23 июля.

На 150-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 23 июля (время вильнюсское).

16:35

Украинские силы уничтожили 50 россиян в Лисичанске, утверждает глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай. "Штаб 6-го полка второго армейского корпуса" - минус 50" человек, написал он в Facebook, не указав, когда именно произошла атака. Из слов Гайдая следует, что россияне проводили "совещание" в здании суда. Лисичанск был занят армией РФ в начале июля.

16:00

Временная администрация оккупированной Херсонской области заявила об ударах ВСУ по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Речь идет об обстреле из ракетной системы залпового огня HIMARS, при этом по мосту по-прежнему можно передвигаться, объяснил представитель пророссийской администрации Кирилл Стремоусов.

15:30

Сообщения об обстреле одесского порта вызвали критику ООН и Евросоюза в адрес российской стороны. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "безоговорочно" осудил обстрел морской гавани и призвал РФ, Украину и Турцию соблюдать соглашение по вывозу украинского зерна и другой продукции. А верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель указал, что "удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания стамбульских соглашений особенно предосудителен и в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение Россией международным правом и обязательствами".

14:45

Виктор Орбан / AP nuotr.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает к разработке новой стратегии Европейского Союза в связи с войной в Украине. Принятые против России меры не сработают, заявил он в своем выступлении во время визита в Румынию. Орбан считает, что новая стратегия должна быть нацелена на мирные переговоры с РФ.

14:05

Зеленский поблагодарил Токаева за непризнание сепаратистов

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений. Как указал в своем твите Зеленский, во время телефонного разговора он поблагодарил Токаева за "принципиальную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание так называемых "ЛНР", "ДНР".

Had phone talk with @TokayevKZ. Thanked for fundamental support of 🇺🇦 territorial integrity, nonrecognition of so-called 'LPR,' 'DPR.' We discussed specific economy, energy, digitalization cooperation projects. Exchanged greetings on 30th anniversary of 🇺🇦🇰🇿 diplomatic relations! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2022

13:45

В результате обстрела российскими войсками Донецкой области получили ранения девять гражданских лиц. Об этом в субботу сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале. "За 22 июля россияне ранили 9 мирных жителей Донбасса: 3 - в Бахмуте, 2 - в Славянске, 2 - в Ласточкином, 1 - в Новомихайловке, 1 - в Северске", - написал он. Установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно, отметил Кириленко.

13:30

Ночью и утром в субботу ракетным ударам подверглись несколько населенных пунктов в Украине. Так, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, удары были нанесены по центральным районам города. Глава областной администрации Олег Синегубов в субботу сообщил об ударах по Основянскому району Харькова. Также россияне обстреляли ряд районов в Днепропетровской и Кировоградской областях. По словам местных властей, 13 российских ракет попали в военный аэродром и железнодорожные пути в Кировоградской области, погибли три человека.

12:40

Порт Одессы (архивное фото) / Wikipedia

Российские войска в субботу нанесли ракетные удары по Одессе, сообщает оперативное командование "Юг". Согласно оперативным данным, агрессор использовал крылатые ракеты типа "Калибр". "Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта", - говорится в сообщении. О взрывах и пожаре на территории морского порта Одессы сообщают также местные Telegram-каналы. Народный депутат Алексей Гончаренко также сообщил о воздушном бое в небе над городом. Ранее в городе объявлялась тревога. Удары по порту нанесены на следующий день после того, как в Стамбуле было подписано соглашение об экспорте украинского зерна из черноморских портов.

12:30

Украинские войска отразили атаки россиян на Краматорском направлении. Как сообщил Генштаб ВСУ, российские войска стреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Северска, Стародубовки, Пискуновки, Белогоровки, Григорьевки, Спирного и Выемки.

12:30

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за объявленные новые поставки вооружений. "Чрезвычайно важное, мощное оружие спасет жизни наших солдат, ускорит освобождение нашей страны от российского агрессора, - написал Зеленский в Twitter. - Я ценю стратегическую дружбу наших стран. Вместе к победе!"

Thank you @POTUS for the new defense aid package for Ukraine. Critically important, powerful arms will save our soldiers' lives, speed up the liberation of our land from the Russian aggressor. I appreciate the strategic friendship between our nations. Together to victory! 🇺🇦🤝🇺🇸 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2022

10:35

Разведка Великобритании: Снабжение россиян в Херсонской области под угрозой

По данным британской военной разведки, в последние 48 часов идут тяжелые бои в Херсонской области. Украинские силы продолжают наступление против ВС РФ в районах западнее Днепра, сообщило в Twitter министерство обороны Великобритании. По данным ведомства, российские войска пытаются замедлить наступление ВСУ, ведя артиллерийские обстрелы вдоль реки Ингулец, являющейся притоком Днепра. Линии снабжения россиян к западу от реки подвергаются все большему риску, указывается далее.

Британское ведомство также указало, что новые удары ВСУ привели к дальнейшим повреждениям Антоновского моста, являющегося ключевым в этом регионе, но россияне осуществили временный ремонт. По состоянию на 22 июля, он "почти наверняка был открыт" для движения, сообщили в Лондоне.

Любая попытка построить переправу через Днепр станет операцией с очень высоким риском, а если форсирование этой реки будет невозможно, то подразделения ВС РФ в оккупированном Херсоне будут отрезаны, уверено британское Минобороны. "Для России это станет серьезным военным и политическим провалом", - заявило ведомство.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/m5gfsJnVfM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RWnJFR8WY1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 23, 2022

09:50

В Херсонской области, большая часть территории которой оккупирована российскими войсками, заблокирован доступ к Google. Об этом сообщило РИА "Новости", ссылаясь на заявление "временной администрации". Также заблокированы YouTube и Viber, указывается в заявлении. Ранее о блокировке поискового сервиса Google сообщили в "ЛНР" и "ДНР".

08:45

В распоряжении администрации Джо Байдена осталось 6 млрд долларов, выделенных США Украине в качестве помощи. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил в Twitter репортер издания Foreign Policy Джек Детч. Детч. Эту оставшуюся от всего объема программы поддержки сумму Белый дом обязан использовать до окончания фискального года в сентябре.

NEW: Biden admin has $6 billion left in presidential drawdown authority to provide weapons to Ukraine: senior U.S. defense official — Jack Detsch (@JackDetsch) July 22, 2022

07:50

Российские войска вновь предприняли попытку штурмовать территорию Углегорской ТЭС и поселок Покровское на Донбассе, однако украинская армия вынудила оккупантов отойти, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Также были нанесены авиационные удары в районе населенных пунктов Красногоровка и Каменка.

06:35

Российские войска минируют берега реки Ингулец - правого притока Днепра. Это, вероятно, свидетельствует о подготовке к контрнаступательным действиям украинских сил в районе Снигиревки и Зеленодольска на юге Украины, сообщил американский Институт изучения войны (ISW). По его данным, российские военные пытаются улучшить свое положение в южных регионах. Так, ВС РФ, в частности, нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевcкой областями, отметили в ISW.

06:14

Германия не исключает провала круговых поставок танков для Украины

Анналена Бербок / AP nuotr.

Германия не исключает провала так называемых круговых поставок танков для Украины, договоренности о которых были достигнуты ранее с Польшей, и хочет заняться поисками альтернатив. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в интервью газете Bild. "Если этот путь был неправильным, то мы должны обдумать ситуацию и посмотреть, как мы можем оказать активное содействие иным образом", - указала Бербок. Министр пояснила, что обмен техникой был инициирован, "потому что в то время он казался лучшим и самым оперативным средством". Теперь правительству Германии приходится решать вопрос, почему такой обмен, "очевидно, не происходит", и должна ли Германия в этих условиях "оказать другую поддержку". Круговые поставки оружия - передача восточноевропейским партнерам по НАТО, на вооружении которых до сих пор оставалась боевая техника советского производства, западных вооружений в обмен на те, которые они поставляют украинской армии, отражающей российскую агрессию. Польша, по словам представителя канцлера ФРГ Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit), настаивала на предоставлении ей взамен Т-72 самых современных немецких танков Leopard 2 A7.

05:08

Система HIMARS / Vida Press nuotr.

Сообщения, что российские силы уничтожили в Украине четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS, не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель Пентагона, слова которого приводит телеканал CNN. По словам собеседника канала, на утро 22 июля информация об уничтожении систем HIMARS была ложной, что следовало из обмена данными с украинской стороной. США наблюдают "признаки" того, что российские силы в Украине "пытаются скорректировать воздействие, которое оказывают на них артиллерийские ракетные системы высокой мобильности". По словам американского чиновника, усилия Москвы на этом направлении не кажутся Вашингтону слишком эффективными.

03:55

Европол работает с Украиной над уменьшением угрозы контрабанды оружия

Здание Европола / Wikipedia

Европол тесно сотрудничает с украинскими чиновниками, чтобы уменьшить угрозу незаконного оборота оружия в Европейском Союзе. Об этом говорится в заявлении полицейской службы ЕС. В европейском координационном органе отметили, что доверяют украинской стороне в вопросе мониторинга и отслеживания огнестрельного оружия и довольны тем, как выстраивается сотрудничество с Киевом с момента подписания оперативного соглашения в 2017 году. Правоохранительные органы Украины продолжают взаимодействовать в рамках дел, "представляющих интерес для внутренней безопасности ЕС, - несмотря на продолжающуюся российскую военную агрессию", указали в Европоле.

03:00

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Владимир Зеленский уверен, что подписанное соглашение об экспорте зерна полностью отвечает интересам Украины и что она сохраняет полный контроль над своими портами. Соответствующее заявление украинский президент сделал в вечернем видеообращении. "После подписания соглашения около 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай, который уже собирается, тоже можно будет реализовать", - подчеркнул Зеленский. По его словам, Украина обладает объемами готового к экспорту зерна примерно на 10 млрд долларов (9,7 млрд евро).

02:36

Электронный документ Diia.pl даст возможность украинцам путешествовать по Шенгенской зоне

Электронное удостоверение личности для граждан Украины, оформленное в польском приложении Diia.pl, с 23 июля вместе с действительным проездным документом даст возможность путешествовать по странам Шенгенской зоны. Об этом сообщила в Twitter Пограничная служба Польши. Как уточняет агентство УНИАН, электронный документ Diia.pl - первый цифровой вид на жительство в ЕС.

📣Do katologu dokumentów pobytowych został dodany dokument elektroniczny w aplikacji Diia .pl wydawany dla obywateli🇺🇦

Oznacza to, że od jutra tj.23.07 razem z ważnym dokumentem podróży❗️będzie uprawniał do przekraczania granic. Szczegóły👇https://t.co/aRymDc7IpB — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 22, 2022

01:31

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с "CCC" до "C" (преддефолтного). Решение связано с договоренностями Киева с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года. Агентство не исключает понижения рейтинга до RD (ограниченный дефолт). Fitch прогнозирует, что война может продолжаться и в 2023 году, а перспективы "политического урегулирования путем переговоров - весьма слабы". "Затяжной характер российской военной тактики, которая предполагает широкомасштабное разрушение инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям", - констатируют в агентстве.

00:30

Минюст РФ расширил список "физлиц-иноагентов"

Руслан Шаведдинов / фото из личного альбома

Министерство юстиции России включило в список "физлиц-иноагентов" политика Илью Яшина, блогеров Максима Каца и Веронику Белоцерковскую, телеведущую Татьяну Лазареву, а также Руслана Шаведдинова - экс-сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и соратника Алексея Навального. По версии Минюста, все они получают финансирование от Украины. Всего в перечне фигурируют более десятка человек. Ранее он обновлялся 3 июня, в него был внесен бизнесмен Евгений Чичваркин.

00:15

Борис Джонсон / AP nuotr.

Великобритания работает над расширением масштабов подготовки украинских военнослужащих, в том числе путем "привлечения международных партнеров". Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова Джонсона привела пресс-служба правительства Соединенного Королевства. Глава кабмина отметил, что Лондон обучает "тысячи украинских военнослужащих на территории Великобритании". Зеленский, которого цитирует британская пресс-служба, в свою очередь выразил мнение, что военная поддержка, оказываемая Киеву Великобританией и другими странами, "реально меняет ситуацию в конфликте".