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2022.07.24 05:25

Foreign Policy: Россия в 2023 году попытается захватить Одессу

D
DW 2022.07.24 05:25
Вот так сейчас из-за вторжения России выглядит памятник дюку де Ришелье в Одессе
Вот так сейчас из-за вторжения России выглядит памятник дюку де Ришелье в Одессе / фото UNIAN

Европейские и американские чиновники опасаются, что Одесса станет новой целью России в войне против Украины. Они полагают, что Киеву нужно больше оружия и специалистов для успешной защиты.

В начале 2023 года Россия может начать новое крупное наступление на Украину, чтобы в том числе попытаться захватить Одессу и юго-западное побережье страны и отрезать ее от Черного моря, сообщает в пятницу, 22 июля, американский журнал Foreign Policy со ссылкой на четверых действующих и бывших американских и европейских чиновников.

"В следующем году украинцы могут столкнуться с еще одним очень серьезным наступлением России, - рассказал европейский чиновник изданию на условиях анонимности. - И мы должны сделать все возможное, чтобы дать им не только вооружения, но и людей - свежих и хорошо обученных людей, чтобы попытаться пережить это".

Усилия не обязательно увенчаются успехом

Одесса является критически важным транзитным узлом для экспорта украинского зерна. Если россиянам удастся захватить порт, это нанесет сокрушительный удар по военным достижениям Украины, а Москве даст еще больше контроля над мировыми поставками продовольствия, отмечает издание. Но упорное сопротивление Украины в сочетании с помощью Запада и ошибками Москвы показывает, что усилия российских войск по захвату Одессы вовсе не обязательно увенчаются успехом, даже если это станет приоритетом на следующем этапе войны.

Бывший чиновник Министерства обороны США Джим Таунсенд полагает, что на фоне боев на востоке и усилившейся линии украинской обороны на юге, "русским будет трудно зайти и взять Одессу, особенно с учетом западных систем обороны, которые помогают украинцам сдерживать российский флот".

Сейчас главное внимание Москвы направлено на Донбасс. Тем не менее, западные чиновники говорят, что Кремль нацелился на Одессу как на главный стратегический приз на следующем этапе войны. Если России удастся захватить часть юго-запада Украины, это будет "стратегической катастрофой" для Украины, предупреждают чиновники.

DW

# В мире# Война в Украине
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