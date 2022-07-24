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2022.07.24 05:55

"Газпром" уже не гарант. Виталий Портников – о шантаже холодом

ВП РC
Виталий Портников, Радио «Cвобода» 2022.07.24 05:55
"Газпром"
"Газпром" / Shutterstock nuotr.

На Западе рассчитывают на то, что после 23 июля "Газпром" всё же возобновит поставку сырья по "Северному потоку – 1", приостановленную под предлогом ремонта газопровода. И, тем не менее, само паническое ожидание возобновления поставок уже демонстрирует уровень зависимости европейских стран, и прежде всего Германии, от российского монополиста.

До зимы осталось уже не так много времени, газовые хранилища не заполнены в достаточном количестве, Россия может в любой момент приостановить или сократить поставки газа по "обходным" маршрутам, а поставки по украинской газотранспортной системе могут прекратиться уже независимо от желания "Газпрома". Любой новый этап войны может просто привести к перебоям в работе украинской "трубы". И что тогда?

Тогда –повышение цен на основные товары, холод в домах, кризис промышленности, а значит, рост безработицы. Та же Бавария, центр немецкого машиностроения, в очень значительной степени зависима от российских поставок, которые попросту нечем заменить. Схожая проблема у северных земель ФРГ. Италия, несмотря на все усилия премьер-министра Марио Драги и наращивание поставок из Алжира, всё ещё не может отказаться от российских поставок. И если Россия откажется сама, то это может привести к усилению политического кризиса в Италии и поможет успеху сил, призывающих найти общий язык с Владимиром Путиным.

Путин давно готовился к этой ситуации. Даже не к войне как таковой, а к возможности "возвращения" Украины. Любыми средствами, разумеется. Когда Путин и Алексей Миллер приняли решение о строительстве обходных газопроводов, они думали не о прибыли, не об окупаемости проектов, а о "благоразумии". О "благоразумии" украинского руководства, которое вовремя поймет, что отсутствие дешёвого российского газа и транзитных доходов – это катастрофа. И о "благоразумии" европейцев, которые поймут, что не стоит вступаться за украинцев в ситуации, когда Германия, Италия, другие страны критически зависимы от российских поставок. Всё, что требовалось Путину для начала "спецоперации", – обеспечить эту критическую зависимость.

Украинские эксперты на протяжении десятилетий уверяли своих европейских коллег, что "обходные" газопроводы – лишь инструмент для создания зависимости. И после того, как они будут построены, создадутся идеальные условия для большой войны в Европе. Но европейцы от украинцев отмахивались: они никак не могли понять, как можно променять такие бешеные деньги на войну.

Оказалось, что можно. Что территории дороже денег. Но в одном Путин просчитался: "благоразумия" так и не наступило. Украинцы не согласились обменивать дешёвый газ и транзитный статус на свободу. А европейская поддержка Украины только растет с каждым новым днем бессмысленной и кровавой путинской войны. Всё, что остается российскому президенту в этих условиях, – шантаж. Он хочет оставить Европу без российского газа ещё до того, как сам континент научится обходиться без российских поставок. Сыграть на опережение в расчете, что паника и страх холодной зимы заставят европейцев отказаться от поддержки Украины и согласиться с путинской моделью мира, основанного на силе. Кремль жертвует войне и шантажу один из последних российских политических мифов – миф о надежности энергетических поставок. "Газпром" сегодня уж точно не гарант энергетической стабильности Европы.

Но и с этим шантажом Путин тоже может просчитаться, как он просчитался с войной. Шантаж холодом может только усилить недоверие и заставить европейцев забыть об экономическом сотрудничестве с Россией – даже тех европейцев, которые верили в разумность и выгодность такого сотрудничества. Даже Герхард Шредер может перестать звонить Путину, когда ему нечем будет отапливать собственный дом. В результате энергетическое сотрудничество цивилизованного мира с Москвой надолго останется в прошлом. Хотя да, всем нам, тем, кто в этом цивилизованном мире живёт или хочет жить, будет очень непросто. А возможно, и не очень тепло.

Радио Свобода

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