Система HIMARS

Новости

15 мин. назад

Хроника путинской войны. США отрицают уничтожение РСЗО HIMARS в Украине

Новости

15 мин. назад

Илья Яшин и Максим Кац внесены в список "иноагентов"

Свечение в небе над городом Милдьюра

Новости

19 мин. назад

Жуткое розовое свечение в небе напугало жителей австралийской глубинки

Владимир Путин

Новости

40 мин. назад

Информатор по делу "панамского архива": Путин для США опаснее Гитлера

Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву

Новости

53 мин. назад

Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

Хорватия

Новости

1 ч. назад

Правительство России расширило список недружественных стран

Резиденция суда в Гааге

Новости

1 ч. назад

Литва подала заявление о присоединении к делу Украины против России в Гааге

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

1 ч. назад

Ландсбергис: Россия обязана разблокировать украинские порты без дополнительных условий

Йовита Нелюпшене

Новости

2 ч. назад

Вице-министр: В сентябре планируется открыть торгпредство Литвы в Тайбэе

Утечка газа на АЗС

Новости

2 ч. назад

На АЗС в Вильнюсе произошла утечка газа

„Nord Stream“

Новости

16 ч. назад

В ФРГ заявили о невозможности запуска "Северного потока – 2"

Война в Украине

Новости

17 ч. назад

Рита Милюте. Вы будете удивлены. В Украине есть негодяи

Ю Си-Кун в Сейме Литвы

Новости

18 ч. назад

Глава парламента Тайваня будет содействовать новым инвестициям в литовскую экономику

Г. Науседа

Новости

20 ч. назад

Президент Литвы с лидерами четырех стран ЕС призывает сохранять историческую память

Нил Ушаков

Новости

21 ч. назад

Ушаков; Латвии грозит катастрофа масштаба 90-х

Мигранты

Новости

21 ч. назад

За минувшие сутки пограничники развернули на границе с Беларусью 81 мигранта

Новости

2022.07.23 08:35

Правительство России расширило список недружественных стран

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.23 08:35
Хорватия
Хорватия / A. Dunauskienės asmeninio albumo nuotr.

В перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении российских дипломатов, включены Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, указанные государства "совершают недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом". Теперь Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников из России в свои дипмиссии и консульства. Греции разрешили заключить трудовые договоры с 34 работниками, Дании – с 20, Словакии – с 16.

С мая 2021 года в этом перечне находятся США и Чехия. Отмечается, что список не окончательный.

В марте 2022 года все эти страны были признаны "недружественными" за введение или поддержку санкций в ответ на вторжение России в Украину. В этот список входят 48 стран и территорий, в том числе государства Евросоюза, Великобритания, США, Канада и Япония. Их обязали платить за российский газ в рублях.

Радио Свобода

# В мире
Система HIMARS
6
15 мин. назад

Хроника путинской войны. США отрицают уничтожение РСЗО HIMARS в Украине

постоянно дополняется
6
15 мин. назад

Илья Яшин и Максим Кац внесены в список "иноагентов"

Свечение в небе над городом Милдьюра
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
19 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Жуткое розовое свечение в небе напугало жителей австралийской глубинки

Владимир Путин
40 мин. назад

Информатор по делу "панамского архива": Путин для США опаснее Гитлера

Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву
53 мин. назад

Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

Резиденция суда в Гааге
1 ч. назад

Литва подала заявление о присоединении к делу Украины против России в Гааге

Габриэлюс Ландсбергис
1 ч. назад

Ландсбергис: Россия обязана разблокировать украинские порты без дополнительных условий

Йовита Нелюпшене
2 ч. назад

Вице-министр: В сентябре планируется открыть торгпредство Литвы в Тайбэе

Утечка газа на АЗС
2 ч. назад

На АЗС в Вильнюсе произошла утечка газа

„Nord Stream“
16 ч. назад

В ФРГ заявили о невозможности запуска "Северного потока – 2"

Г. Науседа
2022.07.22 12:56

Президент Литвы с лидерами четырех стран ЕС призывает сохранять историческую память

Боязнь раскола? Литовская православная епархия берет под контроль все приходское имущество
Расследование ЛРТ
2022.07.22 11:26
Расследование ЛРТ

Боязнь раскола? Литовская православная епархия берет под контроль приходское имущество

Россия. Ассоциативное фото
8
2022.07.22 09:42

Война в Украине. Признание России государством-спонсором терроризма: каковы могут быть последствия?

8
Война в Украине
2022.07.22 16:04

Рита Милюте. Вы будете удивлены. В Украине есть негодяи

Нил Ушаков
2022.07.22 12:15

Ушаков; Латвии грозит катастрофа масштаба 90-х

Ю Си-Кун в Сейме Литвы
2022.07.22 14:39

Глава парламента Тайваня будет содействовать новым инвестициям в литовскую экономику

Мигранты
2022.07.22 11:42

За минувшие сутки пограничники развернули на границе с Беларусью 81 мигранта

„Nord Stream“
2022.07.22 17:17

В ФРГ заявили о невозможности запуска "Северного потока – 2"

Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву
2022.07.23 08:42

Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

Система HIMARS
6
2022.07.23 09:20

Хроника путинской войны. США отрицают уничтожение РСЗО HIMARS в Украине

постоянно дополняется
6