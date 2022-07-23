Правительство России расширило список недружественных стран

В перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении российских дипломатов, включены Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, указанные государства "совершают недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом". Теперь Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников из России в свои дипмиссии и консульства. Греции разрешили заключить трудовые договоры с 34 работниками, Дании – с 20, Словакии – с 16.

С мая 2021 года в этом перечне находятся США и Чехия. Отмечается, что список не окончательный.

В марте 2022 года все эти страны были признаны "недружественными" за введение или поддержку санкций в ответ на вторжение России в Украину. В этот список входят 48 стран и территорий, в том числе государства Евросоюза, Великобритания, США, Канада и Япония. Их обязали платить за российский газ в рублях.

Радио Свобода