Илья Яшин и Максим Кац внесены в список "иноагентов"

Минюст России внёс в реестр физических лиц-"иностранных агентов" 5 человек, в том числе недавно арестованного по делу о так называемых фейках об армии оппозиционера Илью Яшина и блогера Максима Каца.

В список также включён соратник Алексея Навального Руслан Шаведдинов, общественный деятель и актриса Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская. Они находятся за границей, Белоцерковская заочно арестована по той же статье, что и Яшин - за антивоенные посты в соцсетях.

По данным Минюста, все пятеро россиян, включённых 22 июля в реестр "иноагентов", получали финансирование из Украины. Более подробное обоснование пока не известно.

Все пятеро выступают с резкой критикой войны в Украине, осуждая действия российских властей. Шаведдинов назвал своё включение в реестр "подарком" на день рождения, который он отмечает сегодня.

В России существуют несколько реестров "иноагентов" (по недавно принятому закону, они будут объединены). Реестр физлиц-"иноагентов" - самый "свежий" из них, в нём сейчас 13 имён, в том числе журналисты Евгений Киселёв и Матвей Ганапольский. Множество граждан России - журналистов и общественных деятелей - включено также в реестр "СМИ-иностранных агентов".

Российское министерство юстиции включает в реестры физические и юридические лица, которые, по его мнению, получают иностранное финансирование и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым включают в эти списки, крайне размыты и позволяют заносить в них практически каждого. Правозащитники и международные организации неоднократно критиковали эту практику, Москва в ответ только ужесточает законодательство об агентах.

Радио Свобода