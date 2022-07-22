Президент Литвы с лидерами четырех стран ЕС призывает сохранять историческую память

Президент Литвы Гитанас Науседа и лидеры четырех стран обратились к институтам Европейского Союза с призовом о сохранении исторической памяти, сообщила в пятницу администрация главы литовского государства.

В письме президентов Литвы и Румынии и глав правительств Эстонии, Латвии и Польши к председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю, председателю Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру Чешской Республики, председательствующей в Совете ЕС, Петру Фиалу говорится, что кремлевский режим стремится переписать историю, исказив ее в свою пользу и использовать как оправдание для агрессии против суверенных государств.

Науседа, Клаус Йоханнис, Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Матэуш Моравецкий призывают ведомства ЕС взять на себя ведущую роль в сохранении исторической памяти и предотвращении манипулирования историческими фактами со стороны российского режима.

В письме подчеркивается, что этот вопрос особенно актуален в условиях войны России в Украине и интенсивного использования истории в пропагандистских целях.

"Без точной, честной и всесторонней оценки прошлого мы не сможем эффективно защитить наш континент от будущих преступлений или расследовать те, которые сейчас совершаются в Украине", - заявили лидеры.

Сделать это предлагается путем создания обучающих программ для школьников, оказания адекватной политической и финансовой поддержки созданной в Праге Европейской платформе исторической памяти и совести, завершения проекта мемориала жертвам тоталитарных режимов в Брюсселе и усиления борьбы против дезинформации.