Лукашенко разрешил заочно судить уехавших из Беларуси

Новый закон затрагивает в числе прочего статьи о массовых беспорядках и призывах к санкциям. Наряду с этим он вводит обжалование приговоров в кассации.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который позволяет заочно судить граждан, покинувших эту страну. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Заочно судить смогут обвиняемых по статьям об акте терроризма, геноциде, наемничестве, измене государству, диверсии, создании экстремистского формирования либо участии в нем, а также по статьям о массовых беспорядках и призывах к санкциям.

Помимо этого, закон вводит обжалование приговоров в кассации. Жалобы и протесты будут рассматривать в президиумах областных и Минского городского судов. В апелляционном порядке теперь можно будет обжаловать приговоры, вынесенные Верховным судом, если он выступал в качестве суда первой инстанции.

Под действие закона подпадает часть белорусских оппозиционеров

Как отмечает портал Zerkalo.io, всего в Беларуси смогут заочно судить по 48 уголовным статьям, по некоторым из них предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Издание указывает, что заочно можно будет судить фактически любого совершеннолетнего гражданина Беларуси.

По ряду статей, на которые распространяется новый закон, возбуждены уголовные дела против белорусских оппозиционеров. Так, например, против лидера оппозиции Светланы Тихановской заведены дела по статьям о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти и покушении на акт терроризма. Под действие нового закона также подпадает Павел Латушко - член президиума координационного совета белорусской оппозиции.



DW