В. Путин

Новости

1 ч. назад

Путин объявил о сокращении поставок газа в Европу

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

1 ч. назад

Ландсбергис: я очень хочу, чтобы мы не давали дополнительных козырей врагам Литвы

Самолоет Ryanair

Новости

2 ч. назад

ИКАО: власти Беларуси передали заведомо ложную информацию о бомбе в самолете Ryanair

Флаги Швеции, Финляндии и НАТО

Новости

2 ч. назад

Президент Литвы подписал законы о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО

Масква, Красная плошадь

Новости

5 ч. назад

Барометр страха или величия: можно ли в России измерить общественное мнение?

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

6 ч. назад

Эхо Калининградского транзита: оппозиция инициирует интерпелляцию главе МИД Литвы

Вильнюс

Новости

6 ч. назад

В Литве 1111 новых случаев COVID-19

HIMARS

Новости

8 ч. назад

Война в Украине. США отправляют в Украину еще четыре комплекса HIMARS

Жозеп Боррель

Новости

9 ч. назад

Боррель осудил кибератаки против Литвы

Юрий Шевчук

Новости

23 ч. назад

Россия: промоутеры прописали в договорах с артистами запрет на слова о политике

Россия (ассоцитавное фото)

Новости

1 д. назад

В Литве предлагают запретить деловые связи с Россией

Газ

Новости

1 д. назад

Премьер: нехватка газа в Европе повлияет на его цену в Литве

Вертикальная ферма

Новости

1 д. назад

Свежие продукты круглый год - литовцы создают крупнейшую в Европе вертикальную ферму

Владимир Машков

Новости

1 д. назад

ЕС включит в санкционный список актёров Безрукова и Машкова

Мигранты

Новости

1 д. назад

Замглавы МВД рассказал, как нелегалы пытаются попасть в Литву

Андерс Фог Расмуссен

Новости

1 д. назад

Бывший глава НАТО Расмуссен: план Путина включает страны Балтии

Новости

2022.07.20 17:05

Путин объявил о сокращении поставок газа в Европу

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.20 17:05
В. Путин
В. Путин / AP nuotr.

Поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" могут быть сокращены уже в июле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Тегеране.

По словам Путина, на следующей неделе российский газовый монополист "Газпром" отправит на ремонт газоперекачивающий агрегат, после чего мощность "Северного потока" снизится до 30 миллионов кубометров в сутки. Это 1/5 от от его проектной мощности. Российский президент заявил, что поставки можно будет удерживать на большем уровне, если Германия передаст России турбину, которая задерживалась Канадой из-за санкций.

При этом в некоторые периоды трубопровод перекачивал больше газа, чем проектная мощность. После начала войны “Газпром” сократил объем прокачки по газопроводу сначала до 100 миллионов кубометров со 167, а потом — до 67 миллионов кубометров. После этого он был остановлен на ремонт, прокачка газа должна возобновиться 21 июля.

Путин предложил компенсировать поставки с помощью газопровода “Северный поток — 2”, проект был остановлен перед запуском из-за вторжения в Украину. Ветка не сертифицирована немецкими властями. Против восстановления проекта выступают и правящие партии Германии и большинство оппозиции, рассказывала в начале июля редакция DW.

Экономика крупнейшей страны Евросоюза, Германии, и ещё нескольких стран ЕС в значительной мере зависит от поставок газа из России. Немецкие политики обвиняют Москву в том, что Кремль использует поставки в качестве оружия для давления на европейские страны.

Российские поставки обеспечивали приблизительно до 40 процентов газа ЕС, его сложно заменить в краткосрочной перспективе. Немецкая промышленность предупреждает, что надвигающийся дефицит топлива приведет к рецессии.

Страны Союза ищут способы компенсировать поставки — как за счёт покупок газа у других поставщиков, так и за счёт поиска альтернативных источников топлива.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия# Война в Украине
Габриэлюс Ландсбергис
1 ч. назад

Ландсбергис: я очень хочу, чтобы мы не давали дополнительных козырей врагам Литвы

Самолоет Ryanair
2 ч. назад

ИКАО: власти Беларуси передали заведомо ложную информацию о бомбе в самолете Ryanair

Флаги Швеции, Финляндии и НАТО
2 ч. назад

Президент Литвы подписал законы о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО

Масква, Красная плошадь
Эксклюзив LRT.lt 5
5 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

Барометр страха или величия: можно ли в России измерить общественное мнение?

5
Габриэлюс Ландсбергис
6 ч. назад

Эхо Калининградского транзита: оппозиция инициирует интерпелляцию главе МИД Литвы

Вильнюс
6 ч. назад

В Литве 1111 новых случаев COVID-19

HIMARS
7
8 ч. назад

Война в Украине. США отправляют в Украину еще четыре комплекса HIMARS

7
Жозеп Боррель
9 ч. назад

Боррель осудил кибератаки против Литвы

Юрий Шевчук
23 ч. назад

Россия: промоутеры прописали в договорах с артистами запрет на слова о политике

Россия (ассоцитавное фото)
1 д. назад

В Литве предлагают запретить деловые связи с Россией

Габриэлюс Ландсбергис
2022.07.20 12:03

Эхо Калининградского транзита: оппозиция инициирует интерпелляцию главе МИД Литвы

HIMARS
7
2022.07.20 09:15

Война в Украине. США отправляют в Украину еще четыре комплекса HIMARS

7
Юрий Шевчук
2022.07.19 18:26

Россия: промоутеры прописали в договорах с артистами запрет на слова о политике

Масква, Красная плошадь
Эксклюзив LRT.lt 5
2022.07.20 13:04
Эксклюзив LRT.lt

Барометр страха или величия: можно ли в России измерить общественное мнение?

5
Габриэлюс Ландсбергис
2022.07.20 16:37

Ландсбергис: я очень хочу, чтобы мы не давали дополнительных козырей врагам Литвы

Жозеп Боррель
2022.07.20 08:47

Боррель осудил кибератаки против Литвы

Вильнюс
2022.07.20 11:07

В Литве 1111 новых случаев COVID-19

Флаги Швеции, Финляндии и НАТО
2022.07.20 15:25

Президент Литвы подписал законы о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО

Самолоет Ryanair
2022.07.20 15:31

ИКАО: власти Беларуси передали заведомо ложную информацию о бомбе в самолете Ryanair