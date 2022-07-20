Путин объявил о сокращении поставок газа в Европу

Поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" могут быть сокращены уже в июле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Тегеране.

По словам Путина, на следующей неделе российский газовый монополист "Газпром" отправит на ремонт газоперекачивающий агрегат, после чего мощность "Северного потока" снизится до 30 миллионов кубометров в сутки. Это 1/5 от от его проектной мощности. Российский президент заявил, что поставки можно будет удерживать на большем уровне, если Германия передаст России турбину, которая задерживалась Канадой из-за санкций.

При этом в некоторые периоды трубопровод перекачивал больше газа, чем проектная мощность. После начала войны “Газпром” сократил объем прокачки по газопроводу сначала до 100 миллионов кубометров со 167, а потом — до 67 миллионов кубометров. После этого он был остановлен на ремонт, прокачка газа должна возобновиться 21 июля.

Путин предложил компенсировать поставки с помощью газопровода “Северный поток — 2”, проект был остановлен перед запуском из-за вторжения в Украину. Ветка не сертифицирована немецкими властями. Против восстановления проекта выступают и правящие партии Германии и большинство оппозиции, рассказывала в начале июля редакция DW.

Экономика крупнейшей страны Евросоюза, Германии, и ещё нескольких стран ЕС в значительной мере зависит от поставок газа из России. Немецкие политики обвиняют Москву в том, что Кремль использует поставки в качестве оружия для давления на европейские страны.

Российские поставки обеспечивали приблизительно до 40 процентов газа ЕС, его сложно заменить в краткосрочной перспективе. Немецкая промышленность предупреждает, что надвигающийся дефицит топлива приведет к рецессии.



Страны Союза ищут способы компенсировать поставки — как за счёт покупок газа у других поставщиков, так и за счёт поиска альтернативных источников топлива.



Радио "Свобода"