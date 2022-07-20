Барометр страха или величия: можно ли в России измерить общественное мнение?

Великая отечественная война (ВОВ) и Специальная военная операция (СВО) практически слились не только в аббревиатуре, но и в головах у многих россиян. «Понимаешь, у меня оба деда погибли, и когда это все идет сегодня, я чувствую гордость», — эти слова, услышанные в такси, приводит автор социологического исследования «Россияне в контексте СВО» Константин Айзенберг. Это явление он объясняет не только влиянием пропаганды — она опирается на уже существующие установки: «Даже сама российская пропаганда не свободна в выборе сообщений». Но можно ли сейчас выяснить мнение россиян о чем-либо, кроме как о качестве стирального порошка? Эксперты-социологи из Литвы и России говорят, что нет.

Тем не менее, это внутрироссийское социологическое исследование, сделанное не социологом, а психологом с 20-летним опытом работы в области маркетинговых исследований, вызвало интерес и дискуссию у ряда социологов и правозащитников.



Со слов автора, они не планировали продвигать исследование или рассказывать о нем: «Оно делалось для узкого круга лиц (друзей-экспертов-социологов), кому небезразлична судьба страны, в которой они живут». Но Айзенберг прокомментировал результаты опроса, а также поделился с нами размышлениями, в которых опирается и на другие свои наблюдения. Автор, находясь в России, намеренно избегает слова «война», опасаясь уголовной ответственности. Формулировки вопросов, к которым, по его словам, был специально привлечен российский коллега-«государственник», и проценты под ними оглушают даже давних скептиков, но дальнейшие разъяснения нескольких экспертов дают понять, что не все так однозначно зловеще. Они также обращают внимание, что эти данные не являются устойчивыми величинами.



Российский социолог Ирина Костерина, ранее программный координатор фонда имени Генриха Белля в Москве, недавно признанного нежелательной организацией в России, признает, что ответы россиян в этом исследовании в самом деле вызывают некоторую тревогу: «Я путешествую по России последние три месяца и разговариваю с людьми. Мне кажется, что очень патриотический и, я бы сказала, националистический взгляд, конечно, есть, но далеко не у большинства людей и он очень сильно подогрет телевидением».

Результаты социологического опроса россиян

Пока говорят пушки, социологи молчатш



«В России сейчас есть даже такая позиция, что опросы, которые проходят во время войны, могут быть только инструментом пропаганды. Они не могут быть инструментом объективного социологического знания», — говорит Ирина Костерина.



Российская социолог, ознакомившись с результатами опроса, отмечает, что даже если исследовательская компания соблюдает все правила и старается делать безукоризненную выборку и рекрутинг участников, то все равно очень сложно сделать объективное исследование. «Возникает вопрос: кто соглашается отвечать на эти вопросы? У людей ведь нет обязательств участвовать в опросах, это абсолютно добровольная вещь, а отказываются очень многие».



Ссылаясь на одно из российских исследований, Костерина говорит, что, например, из ста респондентов, к которым обратились социологи, около 90-та отказываются отвечать на вопросы. «У нас получаются данные, как думают очень специфические россияне, которые по каким-то причинам согласились отвечать на эти вопросы».



Одни, по мнению, социолога отвечают, например, от скуки, другие — очень упорны в своей позиции, считая ее правильной и безопасной: «Скорее всего, это будут лояльные к текущей власти люди, очень патриотично настроенные — чего нам бояться, мы за Путина, мы за «русский мир», мы за сильную Россию».



В данном опросе использованы количественные методы исследования, которым социолог не готова сейчас доверять: «Они действительно показывают нам, что и как устроено, но все равно не в текущей ситуации. Они нам не дадут никаких объективных данных, они действительно используются властью исключительно как пропаганда для подтверждения своей позиции. Поэтому это не социология. Это политический и идеологический инструмент. Если мы держим в уме эту данность, то тогда мы можем уже смотреть на все эти вопросы».



Такой же точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра социальных наук Литвы, президент Общества литовских социологов, доктор Диана Янушаускене:

«В данный момент в России вообще любые исследования бессмысленны. Как ни придерживайся всех социологических стандартов, в авторитарных режимах невозможны исследования, потому что люди боятся и говорят неправду». И добавляет, что в условиях военной цензуры люди тем более не говорят того, что думают.



Сразу несколько опрошенных социологов видят недостатки в методологии данного исследования, но принимая во внимание высказанные тезисы о страхе отвечать в условиях диктатуры власти и военной цензуры, не будем в них углубляться. Кроме того аспекта, на который указывает Диана Янушаускене: «Формулировки некоторых вопросов являются наводящими на мысль, то есть некоторые из них не нейтральны».



С ней согласна и российская социолог: «Я бы делала анонимные и глубинные интервью, когда мы расспрашиваем людей об их позиции очень мягко, бережно, ненавязчиво без предложения им конкретных альтернатив. И люди рассказывают, как они думают. Никаким цифрам я сейчас не могу доверять, потому что я знаю, что там абсолютно сбитая выборка».



Барометр страха



Страх репрессий сковывает не только респондентов, но и уличные протесты в России.

«Люди настолько затерроризированны и запуганы, что никто никуда не выходит и не высказывается», — отмечает Янушаускене. Она также просит не забывать, что не у всех людей есть мнение обо всем на свете. «Есть немало людей, которые живут обыденной жизнью — их беспокоит, где купить продукты и в какую школу отравить детей. Все остальное неважно. Так живут граждане авторитарных государств, поскольку им запрещено интересоваться политикой и еще чем-либо. Они в этом не видят даже смысла, поскольку они так росли из поколения в поколение и теперь не осознают необходимости это делать».



Костерина обращает внимание на ощущение бессилия и одиночества у людей в России, особенно в регионах, где и раньше сплочения и солидарности было немного: «Если ты будешь делать что-то протестное, то тебя скорее всего поддержат очень немногие или вообще никто». Режим сейчас выдавливает из России людей, которые вели просветительскую деятельность и были лидерами мнений для определенной части общества: «Они уехали за границу и кредит доверия к ним потерян».



Костерина сомневается, что в России сейчас возможен массовый протест: «Если выходишь, то через две минуты тебя скручивают и твоя жизнь превращается в череду полицейский допросов. Одиночные выходы ничего не меняют. Сесть в тюрьму и при этом что-то изменить в мире, это одна история, а если ты сел в тюрьму и ничего не изменил, то в чем смысл сидения в тюрьме за свою позицию?!».



Но еще есть часть россиян, которые ушли во внутреннюю эмиграцию: «Я в домике, что называется. Спрятались от этой реальности, не хотят про нее думать и с ней контактировать. В глубинке тут, например, говорят, что мы же 90-ые пережили, переживем и это — посадим больше картошки. И вообще в повседневных разговорах этих событий нет. Люди эскапистски прячутся в своей реальности».

Результаты социологического опроса россиян

В ком легче раздуть ненависть к украинцам?



Пропаганда, по мнению Константина Айзенберга, мощный, но неавтономный конструкт. Потому недостаточно просто вывести умы из-под ее влияния, необходимо вносить изменения в состав «почвы», на которой вырастили. И даже демократическому лидеру, приди он к власти в России, не под силу будет это сразу изменить. Автор исследования также оспаривает догадки некоторых аналитиков, что россияне в большинстве своем равнодушны к войнам, которые ведет Россия — они вникают во все, но вкладывают в них свои смыслы.



Поддерживая «СВО», люди, по мнению исследователя, на самом деле не хотят убийств и разрушений: «Они поддерживают не военные действия, а какие-то свои консервативные ценности: великий Советский Союз, свою идентичность и прочее». А те, кто ставит галочку в графе «я против СВО» может быть, например, пацифистом или у него призывной возраст и он боится, что его отправят воевать.

Но, по его подсчетам, 20-25% процентов россиян, тем не менее, настроены прогрессивно.



Айзенберг говорит, что очень надеется на прекращение или локализацию военных действий, что хотя бы остановит рост человеческих жертв и разрушений. «Но разве будет чувство безопасности? Эта СВО закончится, но проблемы российского общества не уйдут, а, значит, будет риск новой СВО. Поэтому, может быть, такая скучная материя, как поиск диалога и понимания не так и бесполезна хотя бы на уровне людей. Я думаю, что власть сверяется с настроениями и мнениями людей. Неверно считать, что власть всех зарепрессировала. Она опирается на поддержку, которая создана не только пропагандой». Но, конечно, людей настраивали на войну много лет.



По мнению Айзенберга, поддержка «СВО» и агрессивной геополитики очень велика и без телевидения, например, в возрасте «советского сознания». В отличие от молодежи, люди старшего возраста совершенно не критичны и в отношении властей, полагая, что руководству страны видней (79% против 38%): «Почему это важно? Потому что военные действия рано или поздно закончатся, но история с поддержкой власти останется».

Результаты социологического опроса россиян

Автор при этом обращает внимание на то, что телевизор, в первую очередь, отравляет отношение российской молодежи к украинцам, потому что у них мало личных контактов с ними: «У людей старшего возраста есть свое мнение об Украине, родственные связи и другие контакты, они там были или, может быть, жили, и потому телевизор не делает из народа Украины для них врага».



Как замечает Ирина Костерина, хотя для прогрессивной молодежи в России, телевизор не является главным источником информации — они чаще пользуются Ютубом, телеграмм-каналами и т.д., но и там хватает разного патриотического и пропагандистского содержания. «вКонтакте, например, есть множество тематических и националистических сообществ про «Русский мир» и многое другое. Но в целом телевизор часто работает в домах фоново — как это было в советское время, так и остается. Многие люди говорят такую фразу: да я телевизор вообще не смотрю. Но он у них включен 24 часа сутки, и это не значит, что ты не выхватываешь оттуда фразы. Телевизионный нарратив очень хорошо впитывается», — утверждает социолог.



Конспералогическая геополитика



Но российская пропаганда в первую очередь демонизирует украинские власти и, в частности, президента Украины Владимира Зеленского. «Я бы интерпретировал это как отчасти имперское представления россиян о том, что в Украине в принципе не должно быть какой-то своей власти и связал бы это со смыслом «почему это Украина может что-то решать, а Воронеж — нет?». Это, может быть, нерациональное и неотрефвлексированное представление о том, что есть Москва и под ней Оренбург, Казань Дальний Восток, и точно также Украина, а в планах наиболее отчаянных людей и Прибалтика, и Казахстан и прочее».



«Да, все таки в России люди действительно часто очень озабочены геополитическими вопросами, — подтверждает Костерина. — Для них патриотизм состоит в том, чтобы страна была на международном уровне сильной и признанной как мировой лидер. А о том, что страна может развиваться внутри, что здесь может быть забота о людях, социальная политика и так далее, это вообще не обсуждается».



Она также обращает внимание на то, что многие россияне склонны разделять различные теории заговоров: «Конспирология очень популярна и, конечно, очень сильно повлияла на идеологию. Эти вопросы «считаете ли вы, что НАТО напало бы», «считаете ли вы, что Украина разместила бы у себя ядерное оружие» и т.п. — это часть этого конспирологического сознания».



Социолог подчеркивает, что конспирологическое сознание очень похоже на религиозное: «Как мы можем понять, почему именно в этой стране такой вид распространяется? Но эти разговоры действительно были и в царской России, и в советское время, потом в 90-ые годы, когда был просто расцвет конспирологических теорий — книжки печатались миллионными тиражами и расходились. Это все осталось, просто мутировало в какие-то новые вещи».

Результаты социологического опроса россиян

Обоюдный запрос на величие



«Я не хочу считать людей, одобряющих СВО какими-то дикими или не умными, или сволочами, — говорит Константин Айзенберг. — Я вижу конфликт между одобряющими и неодобряющими». В урегулировании этого конфликта, Айзенберг видит залог миротворчества в очень поляризованном обществе. Сейчас люди в России, по его словам, хотят переделать друг друга, категорически не желают строить общую страну. Но он называет три точки сближения, которые можно обсуждать с людьми с разными мнениями — это экономические последствия из-за СВО, «нелюбовь к России» в мире как следствие ее агрессивной геополитики, смерти и разрушения в Украине и одновременно гибель российских военных в Украине».



По его мнению, у этого противостояния в российском обществе есть подтекст войны культур — российской и западной, проникающей в патриархальную Россию. «У людей, которые живут в России, особенно у старшего поколения, приблизительно Советское сознание, консервативное, они чувствуют угрозу со стороны цифровой культуры, Макдоналдса, свободных половых отношений и еще чего-то. Ее очень сложно рационализировать, но она в голове у людей и на нее очень легко наматываются выдумки типа НАТОвской или украинской агрессии. Как бы странно это не звучало, но желание воссоздать то, что было в прошлом, например, СССР и Железный занавес — это для них некий созидательный дискурс».



Тему «я — часть великой державы» Айзенберг выделяет как ключевую, на которой, по его мнению, могут сойтись те, кто «за» и те, кто против войны. Он полагает, что улучшений в самой России и в ее отношениях с соседями не будет до тех пор, пока комплекс «Россия — великая страна» не найдет себе разрешение в чем-то позитивном для всех, условно Менделеев, Пушкин, Гагарин, балет и т.п. А не всех пугать «Искандерами». «Россия — великая страна» — это точка, где люди могут сойтись, потому что и те, и другие хотят гордиться своей страной».



«Это у меня вызывает много вопросов и внутреннего несогласия. У меня нет подтверждения того, о чем говорит это исследование», — говорит об обозначенном исследователем запросе россиян на величие страны российская фасилитатор (человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию) Виолетта Шварц (имя изменено — ред.). Она вела диалоговую работу с женщинами во время конфликтов на Кавказе, а затем на Донбасе, а после 24 февраля продолжает свою работу в России.



«Ставится вопрос про величие и на него получается ответ про величие, — подчеркивает она. — И здесь наблюдается целый посыл месседжей со стороны официальной пропаганды. Это вносится, а не идет изнутри человека. Если по-другому поставить вопрос, то получим другие ответы».



По ее наблюдениям, люди, объясняя свою позицию, чаще опираются на историю своей семьи, когда-то в чем-то столкнувшейся с другой национальностью, с жителями других территорий: «А то, чтобы кто-то в группе сказал, что я так думаю, потому что мы — великие, я этой фразы не услышала ни одного раза».



Но для нее, по ее признанию, стал откровением вывод исследователя, что нужен диалог: «Он повторял это как мантру. То, что даже при таких вопросах у исследователей возникло ощущение его необходимости. И что ни с той, ни с другой стороны не монстры. Для меня это ключевые результаты. Они совпадают с тем, что делаем и видим мы. И это говорит нам о том, что диалог возможен и что нужно продолжать разговаривать со всеми людьми».



«Я думаю, это натурально, что о великодержавности думают и согласные, и не согласные с войной, — рассуждает, тем временем, Диана Янушаускене. — Даже может быть и нахлест с теми, кто за воссоздание СССР, чтобы Россию все уважали. Но я не понимаю, или это в данном опросе так представлено, или люди именно так понимают уважение? Его же можно заслужить, не только пугая и держа всех в страхе. Есть такая притча о ветре и солнце, которые поспорили, кто сильнее и заставит человека снять пальто. Солнце пригрело и человек сам его снимает. Ветер же дует дует, а человек все сильнее в пальто кутается. Так и с Россией — они думают, как ветер, но солнце сильнее. Но этого понимания нет и среди тех, кто за войну и против нее. Все суммировав, очень скептично смотрела бы на эти результаты».