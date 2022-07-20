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2022.07.20 08:47

Боррель осудил кибератаки против Литвы

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.20 08:47
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель / AP nuotr.

Главный координатор внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель осудил кибератаки пророссийских хакеров против членов Сообщества, в том числе и Литвы.

«Последние DDoS- атаки против нескольких стран-членов и стран-партнеров Европейского Союза, ответственность за которые взяли на себя пророссийские хакерские группировки, являются еще одним примером возросшей и усилившейся киберугрозы, — заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза во вторник. – Мы решительно осуждаем это неприемлемое поведение в киберпространстве и выражаем нашу солидарность со странами, которые стали его жертвами».

По словам Боррелля, Сообщество будет реагировать и расследовать незаконную кибердеятельность, которая затрагивает международный мир, безопасность и стабильность в ЕС или его государствах-членах, а также оказывает влияние на демократические институты, граждан, бизнес или гражданское общество.

Он также призывает членов Организации Объединенных Наций решить вопрос поведения в киберпространстве для обеспечения международной безопасности.

«Мы призываем государства выполнять свои обязательства и принимать меры против незаконной кибердеятельности с их территории», — сказал Боррелль.

По его словам, ЕС внимательно следит за ситуацией и готов предпринять дополнительные шаги для предотвращения незаконной кибердеятельности.

По словам заместителя министра обороны Литвы Маргириса Абукявичюса, это заявление является «очень важным сигналом» о том, что подобная деятельность недопустима и виновным грозят последствия.

«Очевидно, что DDoS-атаки на Литву, другие страны ЕС и партнеров являются неотъемлемой частью войны России в Украине», — цитируются слова вице-министра в заявлении министерства.

Литовские государственные учреждения, компании, частный бизнес и интернет-СМИ недавно подверглись DDoS-атакам, ответственность за которые взяла на себя группа Killnet, которая, по словам литовских официальных лиц, связана с российской разведкой.

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