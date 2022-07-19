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2022.07.19 18:26

Россия: промоутеры прописали в договорах с артистами запрет на слова о политике

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.19 18:26
Юрий Шевчук
Юрий Шевчук / Shutterstock.com

Концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические заявления со сцены. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей двух агентств и концертного директора нескольких групп. Информацию подтвердили гендиректор TCI Эдуард Ратников и директор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.

Издание также ссылается на копию договора с одной из российских групп. В контракте прописан пункт, согласно которому исполнитель "обязуется избегать любых политических тем при проведении концерта". В документе отдельно оговаривается, что артист не может "распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный ".

Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины и другие символы, которые могут сформировать "неправильные выводы о целях и задачах Вооруженных сил России в Украине".

При нарушении условий договора, в том числе если концерт будет отменен или перенесён, музыканту придется за свой счет компенсировать расходы. В контракте также прописан штраф в 500 тысяч рублей, который надо оплатить в течение трех дней.

В договорах с некоторыми артистами может быть прописан запрет на политические высказывания не только со сцены, но и во время рекламной кампании конкретного концерта или тура, рассказал еще один источник РБК. Запрет может касаться соцсетей, интервью и общения с поклонниками.

Издание "Фонтанка" 8 июля опубликовало список "запрещенных в России артистов". Все они выступали против войны в Украине. Среди "запрещенных" артистов и групп есть ДДТ, Земфира, Noize MC, Оксимирон, "Машина времени", "Аквариум", "Каста", "Би-2", "Несчастный случай", Валерий Меладзе, Anacondaz, Louna, "Порнофильмы", "Ногу Свело!", "Кровосток", "Элизиум", "2Маши", Манижа, Монеточка, Гречка, Face, Моргенштерн, IC3PEAK, Little Big, Вася Обломов, "Дора", "Алоэ Вера" и другие.

После вторжения России в Украину часть исполнителей уехали из России. Другие столкнулись с отменой концертов. Только в июне в разных регионах были отменены выступления ДДТ, "Би-2", "Кис-кис", Манижи, Anacondaz и Алёны Щвец.

28 апреля группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за баннера "Zа президента", который висел на концертной площадке "Красная Звезда". Позднее в Петербурге был отменен спектакль группы вместе с "Квартетом И" и выступление музыкантов на Петербургском экономическом форуме.

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