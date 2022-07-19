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2022.07.19 15:48

Премьер: нехватка газа в Европе повлияет на его цену в Литве

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.19 15:48
Газ
Газ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Поскольку Россия сокращает поставки природного газа в Европу, его дефицит на континенте влияет и на его цену в Литве, хотя страна не покупает российский газ, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Несомненно, это окажет влияние, хотя и косвенное. Как вы знаете, мы больше не используем газ «Газпрома» и с этой весны больше не покупаем его, но любой дефицит природного газа на рынке влияет на предложение и на цену природного газа», - сказала журналистам Шимоните в Сейме во вторник, отвечая на вопрос о том, коснутся ли Литву возможно полное прекращение поставок российского газа в Европу.

По словам премьер-министра, правительство принимает все меры для обеспечения газоснабжения в зимний период. Однако Шимоните прогнозирует, что Европейскому Союзу будет непросто обеспечивать себя газом, если Россия резко сократит или прекратит поставки газа в страны сообщества.

«Если подача газа будет прекращена или очень значительно сокращена, как сейчас, то и начавшийся ремонт (газопровода "Северный поток-1" - BNS) не закончится так же, как и ремонт "Дружбы" (нефтепровода из России в Литву - BNS), это означает, что будет много проблем с заполнением хранилищ и подачей газа для некоторых стран Евросоюза, особенно для тех, у которых нет альтернативных поставок", - сказала глава правительства.

На этой неделе Европа ждет новостей о том, возобновит ли Россия поставки газа по балтийскому газопроводу «Северный поток-1», 10-дневный плановый ремонт которого скоро закончится.

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