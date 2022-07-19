Война в Украине. Около 300 военных из Дагестана отказались воевать в Украине

На 146-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Около 300 военных из Дагестана отказались воевать в Украине



Около 300 военнослужащих из дислоцированной в Буйнакске 136-й мотострелковой бригады спустя месяц после начала войны в Украине отказались продолжать участие в боевых действиях и самовольно покинули Украину.

Часть из них начала процедуру расторжения контрактов, вернувшись в Буйнакск; некоторые после лечения в госпитале под давлением родственников и местных властей вернулись в Украину, сообщает The Moscow Times со ссылкой на двоих правозащитников. По данным издания, военные утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением, некоторые солдаты вернулись в Дагестан с обмороженными конечностями.

В Буйнакске вернувшихся военных встретили как дезертиров. Местные власти провели собрание, на котором осудили их поступок, в настоящее время военная прокуратура проводит проверку, так как отсутствие по месту службы на протяжении более 10 дней может повлечь уголовную ответственность, пояснил передавший The Moscow Times эту информацию правозащитник.



На юге России и на Кавказе известно несколько случаев массовых отказов контрактников от участия в войне. Так, росгвардейцы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии подали наибольшее количество исков в суд, пытаясь оспорить увольнение после отказа воевать в Украине: в суды Северной Осетии было подано около 40 исков, а в Кабардино-Балкарии зарегистрировали около 140 таких дел. При этом республика является лидером по числу отказавшихся продолжать боевые действия – речь идет о пяти сотнях человек.



В начале марта 12 уволенных за отказ ехать в Украину бойцов кубанской оперативной роты ОМОНа "Пластун" попытались оспорить этот приказ как незаконный. Они подчеркнули, что их "прямые служебные обязанности ограничиваются территорией Российской Федерации". Впоследствии девять из 12 теперь уже бывших военнослужащих отозвали иски, а судебный процесс засекретили.



8 апреля Кавказ.Реалии сообщал, что 312 военнослужащих из самопровозглашенной Южной Осетии и Краснодара отказались воевать в Украине. Тогда глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказывал об обращениях военных и сотрудников Росгвардии из 17 городов, включая Краснодар, Владикавказ, Нальчик, Черкесск и Ставрополь. По его словам, все они сообщали о давлении, угрозах уголовными делами и увольнении за отказ ехать в Украину.



Урожай зерна из Харьковской области везут в Россию



Об этом сообщает корреспондент РИА "Новостей". По его словам, он своими глазами видит большую очередь зерновозов на границе Харьковской и Белгородской областей.

Зерно / Pexels nuotr.

На зерновозах, передает он, украинские госномера, а в Россию они едут, потому что зернохранилища переполнены, урожай надо сбывать. При этом попасть на территорию, контролируемую Украиной, они не могут.

Часть Харьковской области оккупирована Россией. Ранее Украина многократно обвиняла Россию в прямой краже зерна и в создании препятствий для его вывоза - что потенциально может привести к голоду в тех странах, которые от этого зерна зависят.



Новое о ракетном ударе по Одесской области



Шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате ракетного удара по Одесской области, заявил представитель областной военной администрации Сергей Братчук.

По его данным, всего было выпущено семь крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря - одна была сбита ПВО, остальные шесть попали по селу, пишет "Украинская правда". Начался пожар, его площадь составила 300 квадратных метров.

"Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры", - говорится в заявлении.

Ранее украинские власти сообщали о четырех пострадавших, получивших легкие ранения.

NYT: Путин верит в победу в Украине



Российский президент Владимир Путин своим вторжением в Украину преследует сразу три цели, пишет политолог Татьяна Становая в колонке в газете New York Times.

В. Путин / AP nuotr.

В конце мая он поверил в победу в Украине в долгосрочной перспективе, и у него с тех пор есть четкий план действий в трех направлениях, который представляет собой некую матрешку из трех кукол и выходит "далеко за пределы Украины", полагает Становая.

Первая цель - взятие под контроль Донецкой и Луганской областей Украины, а также сухопутного коридора в Крым. Второй пункт плана - капитуляция Киева, третий - построение "нового миропорядка".

Рано или поздно, предполагает Становая, Путин столкнется с реальностью, и именно в этот момент он может оказаться наиболее опасным.

"Если Запад хочет избежать катастрофического столкновения, он должен понять, с чем в действительности имеет дело, когда речь заходит о Путине", - подытоживает политолог.

Утренняя сводка украинского генштаба



Генштаб вооруженных сил Украины отчитался о военной ситуации, вот некоторые пункты его утренней сводки.

Война в Украине / AP nuotr.

Противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска, утверждает генштаб - при том что эксперты американского Института изучения войны пришли к выводу, что на текущем этапе Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, не отдавая приоритет захвату Славянска (см. ниже).



На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спорное и других. Нанес авиаудару вблизи Верхнекаменского.



На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Углегорская ТЭС, Вершина, Веселая Долина и других. Все попытки штурмовых действий по направлениям Семигорья, Вершины, Покровского и территории Углегорской ТЭС украинские военные успешно отбили, утверждает генштаб вооруженных сил Украины.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Нанес авиаудару вблизи Каменки.



В Харьковском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей, из сводки в сводку сообщает генштаб.

ISW: Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута



Российские войска сейчас не будут отдавать приоритет захвату Славянска, сосредоточившись вместо этого на захвате Северска и Бахмута в Донецкой области, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в традиционной сводке в 146-й день войны.

Это подтверждает, по их мнению, встреча министра обороны России Сергея Шойгу с командующим группировкой войск "Восток" генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Шойгу поручил Мурадову уделить первоочередное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем.

Приказа отдавать приоритет захвату территории не было, обращают внимание эксперты.

Эксперты предполагают, что Кремль считает Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват других территорий в Донбассе.

Как сказано в отчете, российские войска совершили серию наземных атак к востоку от Северска и к югу от Бахмута и активизировали наступление на Авдеевку, а также провели ограниченные наземные атаки вдоль линии фронта Донецк - Авдеевка.