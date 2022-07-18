В Эстонии утвердили новое правительство

18 июля президент Эстонии Алар Карис назначил новое правительство, его члены принесли присягу перед Рийгикогу.

«В течение восьми месяцев вы должны стать антикризисным правительством — правительством под названием «Служба спасения» или «Скорая помощь». Дом не должен сгореть, а больной должен выжить. Это правительство трех партий и ответственность трех партий», — заявил президент.

Как распределились портфели?



Возглавила правительство Кая Каллас. От Партии реформ посты заняли Ханно Певкур (министр обороны), Урмас Круузе (министр сельского хозяйства), Кейт Пентус-Розиманнус (министр финансов) и Сигне Рийсало (министр социальной защиты).

Министрами от «Отечества» старли Кристьян Ярван (министр предпринимательства и информационных технологий), Тынис Лукас (министр образования и науки), Леа Данилсон-Ярг (министр юстиции), Рийна Солман (министр государственного управления) и Урмас Рейнсалу (министр иностранных дел).

Социал-демократическую партию представляют Мадис Каллас (министр окружающей среды), Пирет Хартманн (министр культуры), Рийна Сиккут (министр экономики и инфраструктуры), Лаури Ляэнеметс (министр внутренних дел) и Пеэп Петерсон (министр здравоохранения и труда).

Напомним, предыдущая правящая коалиция, в составе которой были Центристская партия и Партия реформ, распалась из-за неспособности договориться о проведении реформ. Новая коалиция планирует к 2030 году полностью перевести образование в стране на эстонский язык, повысить пособия для родителей-одиночек и многодетных семей, а также ввести правила закупки электроэнергии, чтобы стабилизировать цены на электричество.



"Новая газета - Балтия"

